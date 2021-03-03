9 безупречных платьев для красной дорожки, которые представили на Неделе моды в Милане
Миланская Неделя моды в этом сезоне пустовала без известных брендов, таких как Gucci, Bottega Veneta и Versace. Впрочем из всех представленных коллекций было на чем остановиться и выбрать лучшие платья, которые вы еще не раз увидите на знаменитостях.
Источник:L'officiel
Одно из самых впечатляющих платьев представил бренд Moschino на своем шоу.
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Красное макси платье без бретелек со шлейфом сзади и расшитое во всю длину черными сердечками представила королева бурлеска Дита фон Тиз.
Moschino FW 2021 / L'officiel
Дизайнеры не прибегали к какому-то новаторству, поэтому обратились к архивам из предыдущих сезонов, которые служили их главным вдохновением. Однозначным лейтмотивом коллекций можно назвать ностальгию по старому Голливуду и каноническую женственность.
На показах дизайнеры представили давно забытые платья силуэта "русалка" и с открытой линией плеча. Объемные вязаные коконы в духе эксцентричных 60-х годов представил Джонатан Андерсон. Образы, напоминающие иллюстрации французской моды Рене Грюо создал Christian Siriano.
Своих поклонников Salvatore Ferragamo удивил футуристической коллекцией, в которую вписали оммаж культового фильма "Метрополис"– серебряное платье, в котором на подиум вышла модель с окрашенным в серебристый цвет телом.
Salvatore Ferragamo FW 2021 / L'officiel
Christian Siriano FW 2021 / L'officiel
Salvatore Ferragamo FW 2021 / L'officiel
Alberta Ferretti FW 2021 / L'officiel
JW Anderson FW 2021 / L'officiel
Moschino FW 2021 / L'officiel
Alberta Ferretti FW 2021 / L'officiel
Giorgio Armani FW 2021 / L'officiel
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