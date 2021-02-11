14 февраля нас ждет самый романтичный праздник в году – День святого Валентина. Девушки особенно трепетно ждут этого момента и уже теперь выбирают наряды, которые идеально им подойдут. Если вы еще находитесь в раздумьях и не знаете, что надеть – советуем обратить внимание на платье Леони Ханне.

Немецкая инфлюенсерка Леони Ханне, за которой следит 3 миллиона подписчиков, рассказывает в своем личном профиле о трендах, делится своими знаниями и вдохновляет других на создание обычных и праздничных образов.

Интересно Образы ко Дню влюбленных, которые носят инстаграм-инфлюенсерки: красивая подборка

Профиль Леони Ханне – настоящая сокровищница аутфитов, подсмотрев которые, можно создать безупречный образ под любое жизненное событие. В гардеробе Леоне есть много ярких и удачных оттенков одежды, которые она удачно сочетает.

Блондинка часто надевает объемные жакеты розового и голубого цвета, брюки-палаццо, блузы, шорты, юбки и романтические женские платья. Именно на них мы остановим свое внимание и на примере известной инфлюенсерки покажем, в каком наряде можно встречать День Валентина.

Платья на День Валентина от Леони Ханне

Голубое мини платье

Выбирать такое ​​короткое платье на бретелях стоит только в случае, если вы знаете, что идете с любимым в какое-то теплое место. Леони надела для праздничного события голубое короткое платье с бантом от Area. Девушка оставила волосы распущенными, сделала макияж с акцентом на красные губы, а образ довершила серьгами в виде сердечек.

Белое платье с бахромой

Для еще одного выдающейгося события Ханне решила надеть белоснежное платье с длинным рукавом с короткой бахромой от немецкого бренда Kaviar Gauche. Блондинка накрасила веки темными тенями, губы – бордовой помадой, а украсила аутфит массивными серебряными серьгами.

Соединила образ модница с интересной фактурной сумкой, состоящей из ремешка, обрамленного жемчужинами, и сумки из искусственного меха, который придает эффект пушистости.

Черное мини платье с оборками

Леони продемонстрировала черное мини платье с воланом с одним рукавом. Знаменитость удачно подобрала серебряные длинные аксессуары, а свои белокурые волосы уложила ровно. Инфлюенсерка сделала нежный макияж с акцентом на губах, которые накрасила сливовой помадой.

Трикотажное платье

Коричневое трикотажное платье с вырезами на рукавах – однозначный мастхэв этого сезона. Интересные фактурные платья с вырезами на плечах и цепочками демонстрирует и Рози Хантингтон-Уайтли. А вот Леони сделала ставку на вырезах платья с обеих сторон, а также на удлиненных рукавах. Образ блогерша усовершенствовала благодаря молочной сумке, золотой цепочке и сережкам.

Платье в горошек​

Платье в большой белый горошек перенесет вас в стиль ретро. Гороховое платье независимо от фасона всегда будет уместно для любых событий. Леони выбрала платье длины миди с черной бахромой на рукавах и нижнем краю от River Island. Образ Ханне довершила туфлями на завязках и минималистичной цепочкой на шее.

Зеленое обтягивающее платье​

Для празднования Дня влюбленных выбирайте элегантное обтягивающее платье по примеру Леони Ханне. Оно не обязательно должно быть зеленым, хотя и стоит отметить, что сейчас этот цвет очень трендовый.

Для романтического дня можете выбрать платье в красном, черном или розовом цвете и усовершенствовать его с помощью лаконичной черной сумки и массивного золотистого колье.

Шелковое длинное платье​

На День Валентина хочется выглядеть безупречно, а длинное платье вам пригодиться. Берите пример с Леони, надевая длинное шелковое платье в полоски с объемными рукавами. Дополните его только золотистыми украшениями, и ваш образ готов!