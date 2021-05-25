Фактурный прицепной воротничок завоевал симпатию многих модниц в начале года. Тогда модницы одевали его под романтические блузы. Акцент на воротничке добавлял аутфиту нежности, даже если его одевали в паре с брутальными сапогами. В теплое время года дизайнеры предложили носить прицепные воротнички с платьями.

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Прицепной воротничок появился в начале ХХ века благодаря бродвейской постановке с актрисой Мод Адамс в главной роли. Он стал неотъемлемой частью образа вечно молодого Питера Пэна.

Гармоничное сочетание платья прямого кроя любой длины со школьным воротничком, который может быть широким, удлиненным, с острыми углами, закругленным, белоснежным, кружевным и с вышивкой – настоящий "эликсир молодости".

Воротничок магическим образом делает образ милым и нежным, возвращая нашу память в школьное время, именно поэтому он так нравится многим модницам.

Культовыми выглядят миниатюрные черные платья с белым воротничком. Такая классика очень многогранна: с одной стороны, строгим силуэтом и сочетанием цветов она напоминает школьную форму, с другой – стиль французского Прованса.

В таком наряде можно отправиться, например, на работу: он идеально подходит для офиса, воплощая в себе комфорт, женственность и деловой стиль.

Очень стильно смотрятся ультрамодные цветочные платья с белым кружевным воротничком. Такое изделие прекрасно впишется в гардероб поклонниц винтажного стиля

Носить такие платья можно с сандалиями на плоском ходу, босоножками и кроссовками. Лучшими аксессуарами для платьев с прицепными воротничками этим летом станут небольшие сумки кросс-боди на тонком ремешке, соломенные шляпы или банты для волос.