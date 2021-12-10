В Украине есть единственный официальный бутик ювелирного бренда Bvlgari в ТЦ "Мандарин Плаза". Недавно его обновили, а на открытие позвали украинских селебретис. На мероприятии появились певица Санта Димопулос, модель Анна Андрес, Наталья Гоций и светская львица Алла Барановская.

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В своем сообщении в инстаграме Санта отметила, что является ярой поклонницей бренда BVLGARI. Своим читателям она посоветовала посетить ретроспективную экспозицию архивных украшений Serpenti Metamorphosis.

Образ Санты Димопулос

Знаменитость выбрала для важного вечера длинное велюровое платье черного цвета с наплечниками и тонким разрезом в зоне декольте от бренда Magda Butrym. Наряды польского дизайнера выбирают такие модели, как Кендалл Дженнер, Эльза Хоск, Хейли Бибер и другие.

Нежный образ Санта дополнила классическими черными туфлями от CHANEL и сумкой итальянского бренда Versace. Исполнительница сделала на лице макияж в медных тонах, уложила волосы в элегантные локоны и завершила look разнообразными ювелирными изделиями.

Она примерила золотистые серьги, кольца и браслеты, а также сделала несколько кадров в знаменитом колье BVLGARI в виде змеи.

Фантастический аутфит Санты Димопулос / Фото из инстаграма

Фантастический аутфит Санты Димопулос / Фото из инстаграма

Фантастический аутфит Санты Димопулос / Фото из инстаграма