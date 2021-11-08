Платье с худшего выступления Эми Уайнхауз в Белграде продали за 6 миллионов гривен: фото и видео

В Лос-Анджелесе состоялся аукцион Julienʼs Auctions, где продали вещи, которые носила британская певица Эми Уайнхауз. С молотка пошло платье, которое знаменитость надевала во время своего последнего выхода на сцену. Его оценили в 16 раз больше первоначальной цены.

За месяц до своей смерти, в июне 2011 года Эми Уайнхауз выступала на концерте в Белграде в черном миниплатье с салатовыми полосками.

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На аукционе платье оценили в 243 тысячи долларов (более 6 миллионов гривен), что в 16 раз превышает его начальную цену.



Платье с последнего выступления Эми Вайнгауз / Фото из Getty Images



Платье продали за 243 тысячи долларов / Фото из инстаграма

У фанатов певицы воспоминания с этого концерта не самые лучшие. В сети пишут, что британка вышла на сцену пьяной и даже не осознавала, где она выступает, приветствуя то Нью-Йорк, то Стамбул. Очевидцы рассказывали, что Эми часто спотыкалась и забывала слова.

20 тысяч сторонников освистали певицу, и она покинула сцену, а сербские СМИ впоследствии писали, что "это был худший концерт в истории Белграда".

Последнее выступление Эми Вайнгауз в Белграде: смотрите видео

Данное платье – не единственная вещь, которую продали на аукционе. С молотка также ушла красная кожаная сумка Moschino в форме сердца, которую Уайнхаус взяла на церемонию вручения премии Brit Awards 2007 года. Она была продана за 5 миллионов гривен, что в 13 раз превысило аукционную цену.



Эми Уайнхауз на премии Brit Awards 2007 / Фото из Getty Images

Платье от Dolce & Gabbana продали за 3 миллиона гривен, что в 30 превысило ориентировочную цену.

Черный комбинезон Temperley London, который Эми Уайнхауз надела на выступление праздновании 90-летия Нельсона Манделы, продали тоже за 3 миллиона гривен.

На торгах продавали вещи из ее поместья. За 800 предметов выторговали более 4 миллионов долларов. Все вырученные средства пойдут в фонд, который создали ее родители для помощи молодым людям с проблемами зависимости.

Распроданную коллекцию отправят в Лондон на выставку Amy: Beyond The Stage в музей дизайна. После этого товары будут отправлены победителям торгов.