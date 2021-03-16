Наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон снялась в рекламе весенне-летней коллекции бренда Lanvin. Модель примерила классические и минималистичные образы.

Креативный директор модного бренда Бруно Сиалелли решил создать для Пэрис Хилтон образ героини светских хроник и поразить всех сменой имиджа. Перед фотокамерами модель предстала с коротким белокурыми волосами, подстриженными под каре, и челкой.

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На черно-белых и цветных кадрах Хилтон позирует классических и минималистичных образах из весенне-летней коллекции знаменитого французского модного Дома.

Авторами съемки стали Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые сфотографировали светскую львицу в приталенном пальто, платьях, бордовом пиджаке и накидке из стразов. Вдохновением для съемки послужили образы жительниц Нью-Йорка 50-х годов.

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Пэрис Хилтон призналась, что всегда была поклонницей модного бренда. Светская львица давно увлекалась основательницей Lanvin Жанной Ланвен.

"Она знала, как построить из маленького бутика целую империю, которая процветает уже 130 лет. Ее предприимчивость просто невероятная, вам это никого не напоминает?", – заявила Хилтон.



Пэрис Хилтон снялась в рекламе Lanvin / Vogue



Пэрис Хилтон снялась в рекламе Lanvin / Vogue



Пэрис Хилтон снялась в рекламе Lanvin / Vogue