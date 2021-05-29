Пэчворк на пике популярности: вдохновляемся образами инстаграм-модниц

Лоскутное шитье, которое называют пэчворк, переживает в 2021 году третью волну популярности. Наряд в стиле пэчворк появился еще в 70-х годах. Технику сшивания старых вещей практиковали еще наши бабушки. Тренд на одежду, выполненную в лоскутной технике, вернулся в 2019 году, но именно в этом сезоне он будет на самом пике популярности.

Придуманная еще нашими бабушками техника сшивания лоскутков из старых вещей стала модным трендом благодаря Иву Сен-Лорану: его платье "по мотивам" картин нидерландского художника Питера Мондриана в 60-х годах пользовалось невероятной популярностью.

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Более внимательно к стилю пэчворк модницы присматривались несколько лет назад. Коллекции одежды, сшитые из лоскутков тканей появились на показах Tom Ford, Missoni, Chloe, а также украинского бренда Ksenia Schnaider.

Мировые модницы в этом году принялись активно носить одежду, выполненную в технике пэчворк. Шведская модель Эльза Хоск, испанская модница Бланка Миро и датская инфлюэнсер Эмили Синдлев носят яркие вещи в стиле пэчворк с простыми худи, вязаными кардиганами и шелковыми штанами.

По словам представителей модной индустрии, тренд на пэчворк стал актуальным благодаря своей инклюзивности. В эпоху пандемии мода сильно изменилась. Теперь при создании коллекции дизайнеры стараются экономить и перерабатывать ткани.

Абсолютными лидерами справедливо считаются джинсы, шорты и юбки из денима, изготовленные в лоскутной технике, так как именно этот материал наравне с кожей — настоящий трендсеттер нового сезона. Как его носят модницы – смотрите в подборке.