30-летняя певица Рита Ора надела откровенный наряд, который привлек внимание поклонников. Знаменитость позировала в ярко-красном платье без белья.

Для роскошного кадра Рита Ора выбрала обтягивающее платье с разрезами. Такая модель особенно популярна в этом году. Самая стильная модель в 2021 году имеет разрезы в самых неожиданных местах, которые могут располагаться бессистемно и асимметрично.

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Платье певицы поражает экстремально глубоким разрезом в зоне декольте. Также платье украшено вырезом на бедре и ноге. Рита Ора смело выпятила грудь на камеру. Стоит отметить, что такую откровенную модель платья певица надела без белья.

Соблазнительный look красотка довершила ярким макияжем. Она накрасила веки золотистыми тенями, а взгляд сделала выразительнее благодаря черному карандашу, которым подвела нижнее веко.

Белокурые волосы девушка собрала в пучок и улучшила свой горячий образ яркой красной помадой.

Соблазнительный образ Риты Оры / Фото из инстаграма

Соблазнительный образ Риты Оры / Фото из инстаграма

Соблазнительный образ Риты Оры / Фото из инстаграма