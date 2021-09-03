Показ THE COAT

Бренд Екатерины Сильченко THE COAT начинал четырехдневную программу украинской Недели моды. Открывала и закрывала показ украинская топмодель Алла Костромичова, изюминкой стали кепки, большое количество украшений и клетка. Коллекция Сильченко была, как всегда, в пастельной гамме цветов: карамельный, кремовый, песочный, оттенок морской соли и холодная мята. Дизайнер рассказала, что пыталась создать коллекцию осень – зима 2021/22 максимально уютной, поэтому в ней бело так много кашемира и вязаных элементов.

Подробнее Звездные гости, стильные образы и уютная коллекция: чем запомнился показ THE COAT

Алла Костромичова открывает и закрывает показ THE COAT / Коллаж 24 канала Дефиле моделей на показе THE COAT / Коллаж 24 канала Отмененный показ После THE COAT должен был состояться показ Артема Климчука, однако он его отменил в рамках UFW, много гостей предположили, что все дело в плохом самочувствии дизайнера. "Со мной все хорошо, мы вчера посмотрели как выглядит инсталляция для презентации и решили отменить мероприятие", – как позже написал Артем в телеграмме канале "Жирным шрифтом". Гости в ожидании следующего показа в рамках UFW / Фото – 24 канала, Валентина Полищук

FINCH: интерактивная коллекция с принтами художников

Украинский бренд одежды FINCH соединил art&tech в проекте FINCH ART SHOW. Дизайнеры создали коллекцию вместе с командой художников, среди которых – Влада Ралко, Владимир Будников, Марианна Холленштайн.

Также гости могли "примерить" на себя дизайнерскую одежду благодаря технологии дополненной реальности. 12 образов из коллекции были превращены в Instagram-фильтры. Подробнее ознакомиться с проектом можно здесь .

Гости в ожидании следующего показа в рамках UFW / Фото – 24 канала, Валентина Полищук

Одновременно с демонстрацией интерактивной коллекции происходил мастер-класс "Современная чайная традиция: чаепитие по-английски". В котором принимали участие Алла Костромичова и победительница проекта "Супер топмодель по-украински" Татьяна Брык.

Показ Vorozhbyt&Zemskova

Показ начался со звука, имитирующий шум города, перерастая в цоканье каблуков, а дальше в динамичный ритм. Это было весьма символично, ведь дизайнеры Елена Ворожбит и Татьяна Земскова развивают в своих изделиях идею smart минимализма, урбанизма и новой униформы города.

Город – это мощный, монолитный, угнетающий организм, а человек – хрупкое, тонкое, изящное создание. Наша одежда соединяет грубость и мрачность мегаполиса с тонкими человеческими отношениями,

– рассказывают дизайнеры.

На показ бренда Vorozhbyt&Zemskova модели ходили зигзагами между гостями, которые сидели с трех сторон подиума в два ряда / Фото UFW

Коллекция была выполнена из натуральных материалов таких: как хлопок, вискоза, шелк. Также в коллекции присутствувало много эко-кожи. Дизайнеры считают, что в одежде главное гармония, взвешенные пропорции и рациональное использование декора, а каждая деталь должна быть на своем месте.

Показ бренда Vorozhbyt&Zemskova / Коллаж 24 канала

В коллекции присутствовали силуэтные формы: широкие плечи, приталенные пиджаки, широкие брюки, развивающиеся при ходьбе, oversize рубашки и куртки, плащи. На фоне эфирных моделей выделяются сексуальные сарафаны на тонких бретельках spaghetti, которые представлены в длине выше колена и меди.

Показ Juliya Kros

Особенность бренда Juliya Kros заключается в том, что это преимущественно вещи трансформеры. То есть из некоторых изделий можно создать до пяти образов. Главные и знаковые вещи в коллекции – платья-рубашки и пиджаки, а также платья в бельевом стиле в качестве базы для дополнения трансформируются деталями.

Дефиле моделей на показе бренда Juliya Kros / Коллаж 24 канала

Что касается коллекции SS2022, которая была представлена ​​в рамках UFW, то главной ее составляющей, как рассказывает дизайнер, стала ткань, обладающая мягкостью, фактурой и способностью держать форму или спадать в драпировках.

Именно эта способность материала может дословно передать женскую гибкость характера и чувственность,

– делится дизайнер.

Коллекция была изготовлена ​​из таких тканей как бамбук, крапива, конопля и коттон. В изделиях преобладали базовые для бренда цвета – черный и белый, а также дополнялись светло-оливковым, светло-серым и денимом.

Общее дефиле моделей на показе бренда Juliya Kros / Фото UFW

Показ-перфоманс DZHUS

Что следует знать о бренде DZHUS

DZHUS – концептуальный бренд одежды и аксессуаров.

Вдохновляясь многогранной структурой окружающего пространства, дизайнер создает утилитарный авангард – как альтернативу fashion-шаблонов.

По мнению дизайнера бренда, клиент DZHUS – независимый интеллектуал в поиске совершенной формы для своего уникального внутреннего существа.

Бренд придерживается идеологии vegetarian-friendly: все изделия созданы без использования продуктов издевательства над животными.

Коллекция вещей DZHUS SS22

Ирина Джус иронизирует в равной степени касательно укорененных стереотипов о человеческой внешности и гипертрофированного оптимизма новых трендов. Дизайнер объясняет, что ее бренд сопоставляет эмансипацию с культом тела в символических сексуализированных силуэтах гротескных пропорций. Эксгибиционизм сосуществует с интроверсией в закрытой одежде, что проявляет анатомические стилизации во время трансформации.

Среди цветов коллекции бренда DZHUS преобладал белый, черный, молочный / Коллаж 24 канала

Дизайн воротников и карманов апеллирует к форме груди, тогда как гофрированные капюшоны, напоминающие парики, является аллюзией на одержимость массовой культуры волосами.

Финальное дефиле моделей на показе DZHUS / Фото UFW

DZHUS разбирает на составные традиционные лекала, которые обеспечивают посадку по фигуре, и интегрирует их узнаваемые элементы в детали одежды, в свою очередь модифицируется в сумки и головные уборы. Уютные штаны-оверсайз DZHUS за секунды превращаются в экстравагантную платье, а архитектурная юбка, складываясь, трансформируется в огромный шопер.

Показ-перфоманс вне модельных стандартов

Закрывал первый день украинской Недели моды еще один перфоманс. Показ коллекции "ROUSS IN" от бренда ROUSSIN, что стал первым показом вне модельных стандартов. В этой коллекции бренд сосредоточил внимание на том, чтобы изобразить внутреннюю красоту, которая не имеет границ. Команда ROUSSIN убеждена, что красота не имеет идеалов, предубеждений относительно возраста, внешности, национальности и так далее.

Показ коллекции "ROUSS IN" от бренда ROUSSIN / Коллаж 24 канала

Модели – люди с особыми историями

Впервые на UFW в качестве моделями были люди с особыми историями жизни и любви, чей путь становления проходил через жесткое и стереотипное восприятие их как личностей.

Это люди вне стандартных модельных параметров, однако с жаждой жизни, которые успешно реализуют себя благодаря пониманию своей ценности и красоты,

– считают в ROUSSIN.

На подиуме UFW люди с особыми историями жизни и любви / Коллаж 24 канала

Основным материалом коллекции остается рефлектив. Принт в виде красной розы является своеобразной печатью, официально утверждает первые шаги в битве за привилегированное значение внутреннего над внешним, рассказывают в ROUSSIN.