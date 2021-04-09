Тенденция носить перевернутый бра от купальника – не нова. Ею часто пользуются селебретис для привлечения внимания. Стоит отметить, что такой трюк выглядит довольно сексуально, поэтому уже в этом сезоне купальники на завязках перевернутые "вверх ногами" станут горячим трендом.

Техника выполнения довольно проста: нужно перевернуть бра от купальника и завязать его не на шее, а под лопатками.

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Использование бра не по назначению считается хлопотным делом. На практике такие купальники хороши только для позирования, а для купания совсем непрактичны, ведь имеют свойство скользить и съезжать в сторону. Если вы не хотите оказаться в неловкой ситуации, то стоит пристально следить за бра. Вам придется потратить много времени, ведь его придется бесконечно поправлять.

Если забыть обо всех неудобствах, то благодаря новому оформлению бра от купальника, вы получите соблазнительную форму декольте, которая пикантно обнажает грудь.

Кайли Дженнер в перевернутом бра от купальника / Фото из инстаграма

В начале года "взорвала сеть" Кортни Кардашьян в красном купальнике от бренда Sommer Swim. Сила инстаграма и правильная подача настолько велики, что это изделие мгновенно распродали. Кортни надела бра "вверх ногами", а бретельки перевязала накрест.

Кортни Кардашян в перевернутом бра от купальника / Фото из инстаграма

Такого же принципа придерживалась модель Кендалл Дженнер. Она также видоизменила форму бра, завязав шнуровки на груди. К такому методу все прибегают довольно часто, ведь делают это для того, чтобы на теле не оставалось следов от бретелек.

Кендалл Дженнер в перевернутом бра от купальника / Фото из инстаграма

Кендалл Дженнер в перевернутом бра от купальника / Фото из инстаграма

По словам стилистов, использование такого купальника – отличный шаг в сторону осознанного потребления. Если вам надоест старый купальник, совсем не обязательно покупать новый, просто начните носить его на новый манер, таким образом освежая свой образ новыми интерпретациями.

Перевернутый бра – тренд этого лета / Фото из инстаграма

Перевернутый бра – тренд этого лета / Фото из инстаграма

Перевернутый бра – тренд этого лета / Фото из инстаграма

Перевернутый бра – тренд этого лета / Фото из инстаграма