Знаменитая актриса Пенелопа Крус снялась для праздничного двухсотого номера испанского глянца InStyle. Популярная актриса поразила сеть стильной короткой прической каре и безупречными аутфитами.

Фотографом праздничного номера выступил Эрик Гордон, а за макияж отвечал Пабло Иглесиас.

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Знаменитость появилась на обложке глянца в черном платье с длинными рукавами с сексуальным вырезом. 46-летняя голливудская актриса, которой 28 апреля исполнится 47 лет, удивила поклонников новой прической. Актриса предстала на обложке с короткой стрижкой. Ее образ дополняло колье из белого золота от французского ювелирного дома Cartier.

Для фотосессии стилисты подобрали Пенелопе эффектные образы. Перед фотокамерой знаменитость щеголяла в длинном вечернем платье с вырезами на талии, в платье-жакете с массивными наплечниками и черных босоножках.

Аутфиты Крус дополняют роскошные изделия популярного бренда. Актриса позировала в безупречных браслетах и массивных серьгах из красного камня.

За инстаграм-страницей Пенелопы Крус следит более 5 миллионов человек. В комментариях фанаты звезды отметили, что ей очень идет смена имиджа и написали сотни приятных комментариев.

"Мне так нравится ваш вид";

"Выглядите потрясающе";

"Богиня. Вы просто идеальна!";

"Самая красивая в мире";

"Как вам подходит эта стрижка! Я в восторге".



Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle



Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle



Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle



Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle



Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle



Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle



Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle



Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle