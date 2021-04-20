Пенелопа Крус покорила сеть новой прической и безупречными образами для фотосессии
Знаменитая актриса Пенелопа Крус снялась для праздничного двухсотого номера испанского глянца InStyle. Популярная актриса поразила сеть стильной короткой прической каре и безупречными аутфитами.
Источник:инстаграм Пенелопы Крус
Фотографом праздничного номера выступил Эрик Гордон, а за макияж отвечал Пабло Иглесиас.
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Знаменитость появилась на обложке глянца в черном платье с длинными рукавами с сексуальным вырезом. 46-летняя голливудская актриса, которой 28 апреля исполнится 47 лет, удивила поклонников новой прической. Актриса предстала на обложке с короткой стрижкой. Ее образ дополняло колье из белого золота от французского ювелирного дома Cartier.
Для фотосессии стилисты подобрали Пенелопе эффектные образы. Перед фотокамерой знаменитость щеголяла в длинном вечернем платье с вырезами на талии, в платье-жакете с массивными наплечниками и черных босоножках.
Аутфиты Крус дополняют роскошные изделия популярного бренда. Актриса позировала в безупречных браслетах и массивных серьгах из красного камня.
За инстаграм-страницей Пенелопы Крус следит более 5 миллионов человек. В комментариях фанаты звезды отметили, что ей очень идет смена имиджа и написали сотни приятных комментариев.
- "Мне так нравится ваш вид";
- "Выглядите потрясающе";
- "Богиня. Вы просто идеальна!";
- "Самая красивая в мире";
- "Как вам подходит эта стрижка! Я в восторге".
Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle
Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle
Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle
Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle
Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle
Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle
Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle
Пенелопа Крус в фотосессии для InStyle
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