Знаменитость для фотосессии примерила роскошное белое платье от бренда Elie Saab. Актриса также примерила зеленое длинное платье с глубоким разрезом на ноге от ливанского дизайнера.

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Актриса также надела кружевную блузу и черную косынку на голову от Dolce & Gabbana. От итальянского модного дома Пенелопа примерила короткое платье на пуговицах, которое соединила с колготками в сетку и высокими сапогами на каблуках.

Роскошная фотосессия Пенелопы Крус / Фото с Variety

Муза режиссера Педро Альмодовара на Венецианском кинофестивале получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери". В фильме Пенелопа Крус сыграла одинокую мать, ребенка которой в роддоме случайно перепутали с другим малышом. Предложение сняться в фильме она получила от Педро Альмодовара в разгар пандемии. Этот фильм ознаменовал ее восьмое сотрудничество с популярным режиссером.

Роскошная фотосессия Пенелопы Крус / Фото с Variety

Актриса отметила, что для нее Альмодовар – часть семьи, однако на съемочной площадке на первый план выходит профессионализм, и они забывают о дружбе, чтобы сосредоточиться исключительно на сюжете.

"Мы создаем дистанцию во время съемки, которая защищает отношения. Но даже несмотря на то, что для стороннего наблюдателя это может не выглядеть так, будто я тусуюсь со своим лучшим другом, я знаю о нем все. Я знаю, когда он в хорошем настроении, а когда волнуется. Он не может мне врать, и я ему тоже", – рассказала актриса.

Роскошная фотосессия Пенелопы Крус / Фото с Variety

Но несмотря на съемки Пенелопа говорит, что для нее в приоритете всегда будут оставаться ее муж Хавьер Бардем и дети – 10-летний Леонардо и восьмилетняя Лео.