Папины солнцезащитные очки – тенденция 2021 года: как они выглядят
В этом году тенденция на различные элементы одежды берет свое начало из гардероба наших пап. Популярностью пользуются кроссовки dad sneakers и широкие мешковатые брюки. Теперь из аксессуаров набирает популярность модель очков, которые любят носить мужчины.
Источник:Costume
Американские модные СМИ описывают солнцезащитные очки, которые уже скоро будут на пике популярности, как часть безобразной тенденции, захватившей международные подиумы SS21.
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Трендовые очки относятся к стилю унисекс, впрочем, именно такую модель можно чаще всего заметить на лицах наших пап.
Miu Miu, Bottega Veneta и Balenciaga среди других моделей солнцезащитных очков представили такие, которые на первый взгляд можно спутать с парой практичных и спортивных очков Oakley, которые были элементом спортивного аутфита мужчин в середине 40-х годов.
Если вы хотите выглядеть в новом сезоне трендово и планируете присоединиться к части модниц, которые подхватывают последние тенденции, то обратите внимание на "папины" очки, которые больше всего представляли в весенне-летних коллекциях.
Выбирайте очки с толстыми линзами в пластиковой оправе. Miu Miu, Bottega Veneta и Balenciaga представили солнцезащитные очки в белом, мятно-зеленом и красном цветах.
Очки Bottega Veneta / Costume
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