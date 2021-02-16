В этом году тенденция на различные элементы одежды берет свое начало из гардероба наших пап. Популярностью пользуются кроссовки dad sneakers и широкие мешковатые брюки. Теперь из аксессуаров набирает популярность модель очков, которые любят носить мужчины.

Американские модные СМИ описывают солнцезащитные очки, которые уже скоро будут на пике популярности, как часть безобразной тенденции, захватившей международные подиумы SS21.

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Трендовые очки относятся к стилю унисекс, впрочем, именно такую модель можно чаще всего заметить на лицах наших пап.

Miu Miu, Bottega Veneta и Balenciaga среди других моделей солнцезащитных очков представили такие, которые на первый взгляд можно спутать с парой практичных и спортивных очков Oakley, которые были элементом спортивного аутфита мужчин в середине 40-х годов.

Если вы хотите выглядеть в новом сезоне трендово и планируете присоединиться к части модниц, которые подхватывают последние тенденции, то обратите внимание на "папины" очки, которые больше всего представляли в весенне-летних коллекциях.

Выбирайте очки с толстыми линзами в пластиковой оправе. Miu Miu, Bottega Veneta и Balenciaga представили солнцезащитные очки в белом, мятно-зеленом и красном цветах.



Очки Bottega Veneta / Costume