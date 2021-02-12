Институт цвета Pantone предположил, какие цвета и оттенки будут популярны во время предстоящей Недели моды в Нью-Йорке, которая пройдет с 14 по 18 февраля. Новые цвета символизируют надежду и креативность.

По мнению представителей Pantone в осенне-зимнем периоде 2021-2022 будут преобладать оттенки, которые лучше всего сочетаются между собой.

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Исполнительный директор Pantone отметила, что в основу палитры оттенков были возложены обновление и возрождение, которых так ждут люди в 2021 году.

В сезоне осень-зима популярными будут такие оттенки:

– солнечно-желтый (Illuminating)

– нейтральный серый (Ultimate Gray)

– миконосний синий (Mykonos Blue)

– фуксия (Fuchsia Fedora)

– терракотовый (Adobe)

– оливковый (Olive Branch)

– огненно-красный (Fire Whirl)

– бледно-розовый (Pale Rosette)

– родонит (Rhodonite)

– скраво-розовый (Fuchsia Fedora)

– ярко-зеленый (Leprechaun)

– весеннее озеро (Spring Lake)

– кокосовый крем (Coconut Cream)

– соевые бобы (Soybean).

Синий Mykonos Blue напоминает всем об отпуске в Греции, который для многих остался недостижимым из-за карантина. Желтый – цвет надежды и главный цвет 2021 в паре с серым. Серый, хаки и молочный цвета базовые для осени. Они символизируют тишину и покой.

Также эксперты предсказывают триумфальное возвращение фуксии на модные подиумы. В прошлых сезонах этот оттенок стал настоящим хитом, но успел всем надоесть и его вытеснит розовый. Впрочем, в новых осенне-зимних коллекциях дизайнеры вновь обратят свое внимание на этот цвет.

Все представленные цвета и сочетания, по прогнозу экспертов, будут популярны в течение всего осенне-зимнего сезона 2021-2022.

Цвета осени и зимы 2021-2022 / Фото Pantone