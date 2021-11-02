Муза испанского кинорежиссера Педро Альмодовара позировала перед знаменитым дуэтом Luigi & Iango. Актриса уже не впервые снимается перед вспышками объективов итальянского и швейцарского fashion-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи.

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Амбасадор Модного дома Chanel снялась для издания в безупречном наряде от люксового французского бренда. Панелопа Круз уже несколько лет является лицом мировой марки, поэтому выбирает наряды от Chanel на все красные дорожки и светские выходы.

Ноябрьский номер Vogue празднует возвращение драматической романтики и роскошной красоты, примером которой является оскароносная актриса Пенелопа Крус. Для обложки актриса позировала лучшим фотографам в Мадриде,

– пишет арабское издание Vogue.

В разговоре с журналистами издания Панелопа рассказала, что для нее всегда очень важно правильно строить приоритеты в жизни. Несмотря на то, что она имеет достаточно успешную карьеру в Голливуде, все же для нее в жизни главное оставаться хорошей мамой и женой.

Для обложки глянца актриса позировала в драматическом образе, который состоял из черного твидового жакета, объемного шарфа из тюли и черной вуали на лице. Ее безупречный аутфит дополнил насыщенный макияж в темных тонах и роскошные украшения: серьги и брошь от Chanel.



Панелопа Крус стала главной героиней арабского глянца / Фото с Vogue Arabia

Актриса также примерила длинные кожаные рукавицы и черный костюм с белым воротником и водолазкой. Стилисты подобрали для знаменитости стильный кожаный костюм с минималистичными камнями, довершив образ трендовыми сапогами-казаками.



Панелопа Крус стала главной героиней арабского глянца / Фото из Vogue Arabia



Панелопа Крус стала главной героиней арабского глянца / Фото из Vogue Arabia



Панелопа Крус стала главной героиней арабского глянца / Фото из Vogue Arabia