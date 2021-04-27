Одним из главных изобретений последнего времени считается панама выполнена в технике кроше. Впервые она появилась в разгар локдауна, весной прошлого года, однако наибольшую известность получила именно сейчас.

Популяризировать новый тренд взялась испанская модница пестрого наряда Бланка Миро. На своем примере она показала, как правильно носить панамы, которые у многих вызывают недоумение.

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Панаму кроше звезда стритстайла надевает с различными свитерами, однако fashion-эксперты говорят, что ее можно носить даже с брючными костюмами.

В таких вязаных панамах уже загорают супермодели Белла Хадид и Кайя Гербер.

Одной из первых панамы кроше начала делать владелица бренда Rat Hat Элис София Наварин.

Главным для нас было увидеть, что наши покупатели, надев панаму даже дома, чувствуют прилив радости,

– отметила Элис в глянце Vogue Italia.

Фанаткой вязаной панамы есть и падчерица вице-президента США Камалы Харрис – модель Элла Эмгофф. Девушка вяжет их самостоятельно, а недавно даже запустила свой одноименный бренд вязаной одежды.

Период карантина сказался и для 25-летней студентки Fashion Institute of Technology Делси Гоу. Вязание в свободное от учебы время переросло в большой бренд Memorial Day. У девушки появилось множество звездных поклонников, среди которых Кайя Гербер.