Панамы, кепки и шапки: 20 лучших головных уборов осени

С наступлением первых осенних холодов стоит запастись головными уборами. Именно в осенне-зимнем гардеробе они занимают одно из топовых мест. В этом сезоне в тренде бейсболки, кепи, панамы и шапки.

Осенью сложно представить женский гардероб без головных уборов, поскольку они не только стильно дополняют образ, но и защищают нас от пронизывающего ветра. Такие головные уборы, как кепи, шапки или бейсболки, остаются актуальными всегда.

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В трендах уже несколько сезонов держится стеганый материал, поэтому осенью дизайнеры предложили приобрести не только куртки и пуховики, но и кепки, и панамы.

Модные головные уборы в масс-маркетах доступны в широком диапазоне цветов, узоров и фасонов, поэтому каждая модница может найти идеальный для себя вариант.

Панамы

Этой осенью присмотритесь к панамам из кожи, нейлона или жаккарда. Кожаные черные панамы удачно дополнят куртки-косухи или модные кожаные тренчи, а нейлоновая панама станет удачным дополнением к пуховику.



Трендовые головные уборы осени / Фото с Афиша Daily

Бейсболки

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Кепки будут в тренде до конца осени. Это удачный повод разнообразить свой гардероб интересным головным убором. Бейсболками можно легко дополнить утепленные рубашки, джинсовые куртки, бомберы и жилетки.



Трендовые головные уборы осени / Фото с Афиша Daily

Шапки бини

Классику осенью никто не отменял, так что присмотритесь прежде всего к базовым головным уборам. Если у вас есть классическая черная, белая, бежевая или коричневая шапка, делайте акцент на яркие цвета.



Трендовые головные уборы осени / Фото с Афиша Daily

Кепи

Осенью мода с беретов переходит на кепи. На первый взгляд, они выглядят стилистически сложными, но их можно сочетать с тренчами, пальто, куртками или бомберами.

Трендовые головные уборы осени / Фото с Афиша Daily