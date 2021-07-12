Ультрафиолетовые лучи не только опасны для кожи, но и портят волосы. Именно поэтому летом надо обратить особое внимание на изделия, которые уберегут от перегрева.

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Панама

Панама – настоящий хит этого лета. Делайте ставку на яркие цвета, которые удачно сочетаются с пастельными оттенками. С такой панамой совмещайте брючные костюмы, платья, юбки и брюки.

Яркие панамы также идеально подходят к купальникам, которые в тандеме создают интересный летний аутфит.

Кепка

Кепка летом подойдет не только для загородных поездок. Она удачно смотрится и в паре с купальником, и с брючным костюмом. Последний вариант сейчас не слишком удачный для такой погоды, поэтому ее можно носить с топами и джинсами-бермудами, как это делает Эльза Хоск.

Косынка

В этом сезоне косынки из шелка, шифона или атласа бьют все рекорды, поскольку именно их чаще всего надевают знаменитости. Цвета этого стильного элемента гардероба не менее разнообразны. Больше преобладают зеленые, розовые и пастельные цвета, среди принтов – цветочный, горошек, клетка, или абстракция.

Соломенная шляпа

Соломенные шляпы отлично защищают от солнечных лучей и удачно дополняют пляжные образы. Кроме этого, такие шляпы идеально сочетаются с платьями в стиле бохо и даже вечерними длинными изделиями.

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес надевает шляпу в паре с легким платьем и белой рубашкой.