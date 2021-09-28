Пальто с принтом в ромбы и резиновые сапоги: Эльза Хоск показала стильный образ

Известная шведская модель хорошо разбирается в трендах, поэтому показала своим поклонникам стильный осенний аутфит. Блондинка примерила наряд из новой коллекции итальянского Модного дома Valentino.

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск обожает делиться с фанами новыми образами. Манекенщица любит трендовый и яркий наряд, впрочем, от базовых аутфитов она не отказывается. Чтобы образ не выглядел скучным, блондинка довершила его плащом в трендовый ромбовый принт.

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32-летняя модель вдохновляет свою 6-миллионную аудиторию на стильные образы, поэтому на своем примере показала, как можно одеться в прохладную погоду.

Образ Эльзы Госк

Эльза надела вискозный стрейчевый топ с горловиной в сетку. Стоит такое изделие на сайте 30 тысяч гривен. Топ на длинный рукав довершила жилетка из ребристой шерсти и мохера. Образ дополнила миниспидница черного цвета со стильной складкой посередине.

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Знаменитость дополнила образ трендовыми резиновыми ботинками черного цвета с лепестками Atelier 03 Rose, которые стоят 25 тысяч гривен. Стильный аутфит от Valentino довершило пальто в черный и белый ромбовый принт из новой коллекции. Верхняя одежда от люксового бренда стоит 327 тысяч гривен.

Аутфит модели дополняла черная сумка из телячьей кожи с золотистой фурнитурой. Модель распустила волосы, а на лице сделала естественный макияж.

Фантастический аутфит Эльзы Хоск / Фото из инстаграма блогера

Фантастический аутфит Эльзы Хоск / Фото из инстаграма блогера

Фантастический аутфит Эльзы Хоск / Фото из инстаграма блогера