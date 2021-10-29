От змеи до простреленного глаза: лучшие прошлогодние образы знаменитостей на Хэллоуин

Голливудские звезды каждый год с нетерпением ждут празднование Хеллоуина, чтобы продемонстрировать свои устрашающие образы. Даже несмотря на то, что празднование из-за пандемии коронавируса не выглядит таким помпезным, как прежде, звезды все равно выбирают страшные костюмы и проводят вечер в кругу своей семьи.

Каждый год образы голливудских звезд заслуживают особого внимания. Знаменитости готовят для своих фанатов пугающие образы в виде змеи или простреленного глаза, или же делают ставку на сексуальность и предстают перед камерами в роли хэллоуинской медсестры или в открытом костюме Медузы Горгоны.

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Для празднования Хэллоуина известный футболист Дэвид Бекхэм со своей дочерью Харпер Севен превратились в вампиров. Они примеряли одинаковые черные свитера с тыквами, мило улыбаясь на камеру с вампирскими клыками.



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма

Американская светская львица Ким Кардашьян примерила на себя образ американской активистки по защите прав больших кошек Кэрол Баскин. В роли Джо Экзотика, прославившийся благодаря фильму "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" выступил друг знаменитости Джонатан Чебан. Они позировали на фоне клетки с детьми в костюмах тигров.



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма

Супермодель Кендалл Дженнер примерила сексуальный костюм. Она предстала перед камерами в образе Памелы Андерсон в фильме Barb Wire.



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма

Певица Холзи превратилась в самый популярный хэллоуинский образ среди девушек – главную героиню мультфильма "Труп невесты".



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма

Хейли Бибер выбрала для Хэллоуина образ сестры Рэтчед из сериала Netflix. Такой аутфит модель выбрала не случайно, ведь героиня романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" Милдред Рэтчед – безжалостная медсестра, которая держала в страхе пациентов психиатрической клиники.



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма

Кайли Дженнер примерила костюм кобры. С ног до головы знаменитость оделась в look со змеиным принтом — колготки, декольтированное боди, перчатки, а также массивный головной убор в виде головы кобры с клыками.



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма

Голливудская актриса Холли Берри позировала перед камерой с макияжем в стиле калавера — главного символа мексиканского Дня мертвых.



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма

А вот Кортни Кокс удивила фанатов своей прической в хэллоуинскую ночь. Вдохновившись своей ролью в хорроре "Крик 3", она показала остриженную челку в короткой стрижке.



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма

Певица Холзи на Хэллоуин "осталась без глаза". Она показала фанатам устрашающий макияж с рваными ранами и кровью.



Образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма