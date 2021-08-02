1 августа на итальянском острове Капри состоялся благотворительный гала-ужин LuisaViaRoma х UNISEF, в поддержку обездоленных детей во всем мире. Звездой этого мероприятия стала Кэти Перри в удивительных образах.
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Кэти Перри стала хедлайнером вечера вместе с певцом Джоном Леджентом. Они исполнили несколько композиций дуэтом. Артистка дважды меняла наряды во время мероприятия.
Выход Кэти Перри на красную дорожку
Для благотворительного концерта певица выбрала строгое платье-футляр от Pierre Cardin с яркими акцентами на рукавах: атласные лепестки стали прекрасным дополнением.
Не забыла артистка и о прическе. Волосы Кэти Перри сплела в пучок, что стильно выглядело в сочетании с ее платьем. А завершающим штрихом этого звездного выхода стал макияж с акцентом на глаза.
Кэти Перри выступила на благотворительном вечере UNISEF
Второй наряд звезды поражает не меньше. Над его созданием работал модный дом Dolce & Gabbana. Ослепительное платье, украшеное пайетками и шлейфом нежного белого цвета, который ярко контрастирует с золотым блеском – это именно то платье, которым запомнится LuisaViaRoma х UNISEF.