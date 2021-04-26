Грандиозная церемония Оскара началась ночью с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Радовали ценителей престижной премии не только звезды в роскошных образах, но и знаменитые пары, которые тоже поражали безупречными аутфитами.

Парные выходы знаменитостей на красных дорожках всегда привлекают много внимания. Церемония Оскар-2021, которая состоялась в привычном офлайн-формате, не стала исключением.

К теме Марго Робби посетила церемонию Оскар в трендовом цветочном платье Chanel: безупречный образ

На красной дорожке в своих образах сверкали десятки звезд. Модные и влюбленные знаменитости стали отдельным украшением вечера. На грандиозное событие пришли не только семейные пары, но и те, которые впервые вместе вышли в свет.

Холли Берри и ее возлюбленный Вант Хант совершили знаковый выход на красную дорожку. 54-летняя актриса и ее 51-летний бойфренд, певец и композитор Вант Хант, впервые появились перед вспышками фотокамер.

Актриса выбрала фиолетовое платье-бюстье с габаритным бантом от Dolce & Gabbana, а Вант надел бархатный костюм синего цвета. Холли Берри красовалась на красной дорожке с новой прической. Перед церемонией актриса сделала асимметричное каре с челкой.



Роскошные пары на красной дорожке / Getty Images

Звезда фильма "Великий Гэтсби" Кэрри Маллиган сияла в золотистом платье от Valentino. Актрису сопровождал исполнитель Маркус Мамфорд.



Роскошные пары на красной дорожке / Getty Images

Реджина Кинг позировала в голубом платье Louis Vuitton с рукавами-бабочками. На создание этого шедеврального платья у мастеров французского ателье ушло более 140 часов работы и 62 тысячи блесток. Позировал перед камерами вместе с Реджиной ее партнер Элдис Ходж.



Роскошные пары на красной дорожке / Getty Images

Лесли Одом-младший появился в костюме Brioni, созданном из ниток с вкраплением натурального золота. Его сопровождала жена, актриса Николетт Робинсон.



Роскошные пары на красной дорожке / Getty Images

Британский комедийный актер Саша Барон Коэн выбрал коричневый пиджак и молочные брюки от Ralph Lauren, а его жена предстала в черном платье от Dior и украшениях Bvlgari. Актер боролся за награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", но ее получил Даниэл Калуя.



Роскошные пары на красной дорожке / Getty Images