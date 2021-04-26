Этой ночью в Лос-Анджелесе отгремела 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии Оскар-2021. Самое ожидаемое событие в мире кинематографа переносилось, однако все же состоялось. Знаменитости, как всегда, поражали своими роскошными видами и ювелирными украшениями, которые стоят несколько миллионов долларов.

Красная дорожка Оскара вызывает большой интерес и восхищение. Очаровательные образы звезд хочется рассматривать часами, ведь для создания аутфитов селебретиз привлекают стилистов, которые колдуют над их платьями и украшениями, цена которых достигает миллиона долларов.

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Каждая знаменитость делает все для того, чтобы сиять в ночь Оскара. Для привлечения внимания они не только надевают дизайнерские платья от кутюр, но и дополняют образы ценными комплектами с редкими камнями, которые поражают своей помпезностью. Какими украшениями запомнились звезды на церемонии вручения Оскар-2021 – читайте дальше.

Роскошные украшениями на церемонии Оскар-2021

В роскошном украшении позировала перед камерами фотографов на красной дорожке актриса Зендая. Знаменитость приехала в длинном желтом платье от Valentino Haute Couture.

Ее образ довершило массивное колье Bvlgari из новой коллекции Magnifica с бриллиантами весом 183 карата, стоимость которого вместе с серьгами и кольцами составляет более 6 миллионов долларов.



Роскошные украшения знаменитостей на красной дорожке / Getty Images

Ювелирный Дом Bvlgari выбрала для красной дорожки Риз Уизерспун. Звезда надела романтическое платье от Dior с контрастным черным ремешком. Она довершила образ серьгами с бриллиантами, кольцами и браслетом, общая стоимость которых достигает сотни тысяч долларов.



Роскошные украшения знаменитостей на красной дорожке / Getty Images

Ванесса Кирби, получившая известность после сериала "Корона" выбрала нежное и элегантное платье Gucci пудрового оттенка. К лаконичному образу она подобрала ювелирное украшение, состоявшее из дорожки драгоценных камней от Cartier.



Роскошные украшения знаменитостей на красной дорожке / Getty Images

Актриса Анджела Бассетт появилась на красной дорожке в платье с гигантским бантом от Alberta Ferretti. Эффектный аксессуар со шлейфом на спине приковал внимание многих фотографов. Звезда дополнила свой образ крупными серьгами, браслетом и кольцом от Chopard.



Роскошные украшения знаменитостей на красной дорожке / Getty Images

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Лора Дерн выбрала для 93-ей церемонии киноакадемии элегантное черно-белое платье от Oscar de la Renta. Знаменитость довершила свой аутфит серьгами, кольцом и браслетом от Pomelatto.



Роскошные украшения знаменитостей на красной дорожке / Getty Images

Для Реджины Кинг бренд Louis Vuitton создал потрясающее платье небесно-голубого оттенка с рукавами. На его создание у мастеров французского ателье ушло более 140 часов работы и 62 тысяч блесток. Роскошный образ актриса дополнила серьгами из камней от Forevermark.



Роскошные украшения знаменитостей на красной дорожке / Getty Images