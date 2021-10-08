Осень – золотое время для трикотажа: Алессандра Амбросио очаровывает сеть оливковым образом

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио любит стильные наряды. Звезда Victoria's Secret на своем примере показала, как сочетать трикотажные вещи осенью и выглядеть в них эффектно.

Манекенщица воспользовалась интересным стилистическим приемом, который можно легко повторить. Благодаря своим образам 40-летняя модель неустанно попадает в стритстайл-хроники.

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В своем инстаграме, за которым следят свыше 10 миллионов пользователей со всего мира, Алессандра Амбросио показала несколько свежих кадров.

Образ Алессандры Амбросио

Для прогулки знаменитость выбрала наряд, который создал креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен. Красавица примерила оливковый трикотажный топ с обнаженными плечами и удлиненными рукавами.

Образ дополнила юбка миди с коричневыми вставками и накладными карманами. Изделие украшено пуговицами, которые можно застегнуть или расстегнуть по желанию. Очаровательный аутфит модель дополнила горчичными туфлями на каблуке и коричневой сумкой с мехом.

Знаменитость закрепила собранные передние волосы крабиком, дополнив образ золотистой цепочкой и массивными серьгами.



Модный образ Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма модели



Модный образ Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма модели

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