Если в вашем гардеробе еще нет яркой апельсиновой вещи, советуем обратить внимание на образы инфлюенсеров.

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Оранжевый часто появлялся на моделях в весенне-летних коллекциях 2021. Наряды этого цвета представили Valentino, Sportmax, Versace, MSGM и многие другие бренды.

В этом сезоне в оранжевый цвет окрашены платья, рубашки, топы, шорты, юбки, панамы, сумки и обувь.

Бренд Sportmax этим летом рекомендует делать ставку на orange total look, сбалансировать который помогут нейтральные базовые аксессуары. Valentino соединил апельсиновый с нежным лавандовым. Выглядит такой союз цветов очень удачно и интересно.



Оранжевый цвет бренда Sportmax / Vogue



Оранжевый цвет бренда Valentino / Vogue

Вдохновиться на смелые комбинации помогут аутфиты знаменитых инфлюенсеров. Датская икона стиля Эмили Синдлев и немка Леони Ханне любят применять в своих образах яркие цвета и оттенки, а также филигранно играют с текстурами.

Попробуйте цвет насыщенного апельсина совместить с неоново-желтым, рубиново-красным и розовым электриком. В паре эти цвета будут смотреться чрезвычайно эффектно.

Шведская модель Эльза Хоск выбирает этим летом оранжевый комбинезон из экокожи, сочетая с рубашкой на короткий рукав. Британка Алисия Родди к черной футболке с мужского плеча подбирает оранжевые джинсы, а модница Нина Сандбек розовую рубашку и туфли дополняет оранжевыми штанами.