На церемонию открытия Одесского кинофестиваля пригласили специальных гостей, известных кинозвезд и режиссеров. К звездному составу присоединились представители украинского шоу-бизнеса и даже инфлюенсеры.

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Кинофестиваль посвящен 30-летию Независимости Украины. Для важного кинособытия Оля Полякова выбрала платье от популярного отечественного дизайнера Андре Тана.

Образ Оли Поляковой

Исполнительница позировала перед камерами фотографов в длинном черном платье, которое подчеркнуло ее стройную талию. Верх платья выполнен в белом цвете с открытыми плечами и массивной оборкой.

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Белокурые волосы красавица заплела в длинный хвост, представ на красной дорожке в необычном амплуа. Полякова сделала челку, которая ей очень идет. Образ знаменитости дополняли черные босоножки от украинского бренда Marsala.

Довершили аутфит ценные серьги с колье и насыщенный макияж. Визажисты нарисовали веки светлыми тенями, подчеркнув взгляд массивными черными стрелками. Особой изюменки образу предоставили ярко накрашенные губы красной помадой.

Компанию Оли Поляковой на красной дорожке составил Михаил Ясинский. В своей заметке в инстаграме исполнительница отметила, что на кинорынке в рамках ОМКФ совместно с FILM.UA Group будет представлен фильм "Звезды по обмену", в котором они с Михаилом являются сопродюсерами.

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