Американская модница Оливия Палермо любит изысканные образы. Модель продемонстрировала своей многомиллионной аудитории в инстаграме стильный аутфит, который можно принять во внимание и примерить этой весной многим.

Модница Оливия Палермо входит в число самых элегантных женщин мира. Инфлюенсерка легко сочетает тенденции и является источником вдохновения для многих людей.

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С приходом весны любимица стритстайл-фотографов начала активно привлекать в свои образы яркие цвета. Знаменитость уже позировала в красном цветочном платье, персиковом и розовом пальто, а сейчас надела стильный атласный костюм в желтые цветы.

Эффектный образ Оливии Палермо

Оливия опубликовала кадр, сделанный в модном районе Нью-Йорка – Dumbo. Район в Бруклине отличается частными бутиками, элитными ресторанами и модными кафе.

Палермо позировала в стильном шелковом костюме коричневого цвета с большими желтыми цветами от бренда SMYTHE. Костюм состоял из элегантной рубашки с объемными рукавами и широких брюк-кюлот.

Fashion-блогерша показала своей шестимиллионной аудитории модный урок по стилизации вещей. Оливия эффектный костюм дополнила бордовым шарфом от Pringle of Scotland. Она элегантно накинула его на плечи, создав интересный туффит. Для прогулки по городу знаменитость надела ультрастильные черные лоферы.

Волосы блондинка распустила и накрасила губы коричневой помадой. Ее волшебный образ завершили очки-полумесяцы.



Безупречный аутфит Оливии Палермо / Фото с инстаграма



Безупречный аутфит Оливии Палермо / Фото с инстаграма