Легкие костюмы и платья летом неизменная константа в женском гардеробе. В жаркое время года джинсы отходят на второй план, уступая нарядам из натуральных материалов.
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Нью-йоркская модница после довольно долгого затишья в своем инстаграме, вернулась к фанам с новой порцией стильных образов. Инфлюенсер любит красиво одеваться, поэтому на своем примере показала, какой костюм стоит приобрести этим летом.
Образ Оливии Палермо
Знаменитость надела белый топ с широкими бретелями и юбку миди с разрезом на ноге. В этом сезоне обнажать части тела благодаря наряду стало очень модным, поэтому вместо сплошного платья, дизайнеры решили разделить изделие, представив стильный костюм из топа и юбки.
Лаконичный наряд обнажает маленькую часть живота и не выглядит вульгарно, наоборот, костюм очень элегантный.
Блондинка решила не перегружать ничем лишним образ, поэтому всего лишь выпрямила волосы, надела золотые браслеты и цепочку на шею.
35-летняя светская львица любит насыщенный макияж, поэтому подчеркнула взгляд темными тенями с черным карандашом. Губы инфлюенсер нарисовала коричневой помадой.
Безупречный образ Оливии Палермо / Фото из инстаграма