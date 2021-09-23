Оливия Палермо показала стильный образ в белой рубашке и кожаной юбке: фото

Одна из самых стильных женщин современности Оливия Палермо продемонстрировала в Нью-Йорке модный look. Она показала, как можно стильно выглядеть в классических вещах – рубашке и юбке.

Классика официального стиля часто бывает слишком банальной и скучной, так как не всегда к бело-черному ансамблю удается добавить яркий аксессуар, который не испортит образ, а наоборот – дополнит его.

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Стритстайл-звезда Оливия Палермо знает, как придать своему образу изюминку. Знаменитость на улицах Нью-Йорка прошлась в безупречном аутфите, представив свою интерпретацию деловой классики.

Образ Оливии Палермо

Светская львица и одна из самых известных модниц примерила на себе белую классическую рубашку расслабленной покроя, довершив образ длинной кожаной юбкой черного цвета.

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35-летняя икона стиля довершила look яркой обувью. Она надела кислотно-желтые лоферы. Модница также не забыла о важном аксессуаре – черных солнцезащитных очках, которые удачно дополнили образ.

Волосы Оливия Палермо распустила, а на губы нанесла светло-розовую помаду. Знаменитость не стала дополнять образ никакими украшениями.

На примере стритстайл-звезды модницы со всего мира имеют возможность увидеть, как можно стилизовать классические вещи так, чтобы они выглядели эффектно.



Стильный образ Оливии Палермо / Фото из инстаграма



Стильный образ Оливии Палермо / Фото из инстаграма