Светская львица часто демонстрирует свои стильные образы на улицах Нью-Йорка, попадая под прицелы папарацци. Также она сама публикует удачные комбинации вещей в своем инстаграме, делясь с фанатами интересным образом, который может примерить каждая модница.

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Если ваша юность пришлась на 2000-е, то, вероятно, вы вспомните реалити-шоу The City, о молодых девушках, которые переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в модной индустрии. Одной из них была Оливия Палермо. Девушка стала стилистом и начала приковывать своими образами внимание всех стритстайл-фотографов. Теперь она демонстрирует стильные образы, которые невозможно обойти стороной.

Образ Оливии Палермо

35-летняя икона стиля на своем примере доказывает, что в холодное время года можно выглядеть красиво, если удачно сочетать между собой вещи. Так, звезда стритстайла надела коричневый вязаный свитер с горловиной в широкие бордовые и тонкие белые полоски.

Аутфит Оливия дополнила юбкой оттенка молочного шоколада. Также красавица использовала интересный трюк, о котором говорили hair-стилисты еще в начале года. Заправленные в горловину свитера волосы – тренд, который уже понемногу начинает привлекать внимание многих модниц.

Инфлюэнсер дополнила образ часами, а на лице сделала нежный макияж в коричневых тонах.



Стильный образ Оливии Палермо / Фото из инстаграма светской львицы