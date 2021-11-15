Оливия Палермо очаровала платьем, которое выбрала на свадьбу друзей: роскошные фото

Американская модель Оливия Палермо любит красоваться в изысканных образах. Несколько дней назад знаменитость отправилась на свадьбу со своим мужем Йоханнесом Хьюблом и продемонстрировала в сети эффектный аутфит.

Светская львица Оливия Палермо входит в число самых изящных женщин мира. Модница часто надевает трендовые вещи и является источником вдохновения для многих людей.

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На свадьбу к Саймону Геку с Филом Рипортелло инфлюенсер надела пышное платье Giambattista Valli, которое представили на Неделе моды в сентябре. Платье из весенне-летней коллекции будущего сезона украшено бархатной черной вставкой с бретелями и роскошной белой юбкой в ​​розовые цветы с коротким корсетом.

35-летняя знаменитость дополнила образ черным минималистичным клатчем от Jimmy Choo, а волосы заплела в косу, дополнив их черным бантом. Муж модницы позировал в белой рубашке и черном костюме, дополнив свой аутфит бабочкой.



Эффектный выход Оливии Палермо / Фото из инстаграма инфлюенсера

После официального свадебного приема Оливия Палермо переоделась в желтое платье с блестками и перьями на манжетах, завязав волосы в элегантный пучок. Ее образ дополняла белая сумка с камешками в виде шара, украшенная длинными перьями.



Эффектный выход Оливии Палермо / Фото из инстаграма инфлюенсера