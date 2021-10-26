Оливия Палермо очаровала безупречным кремовым образом для Elle Сroatia: стильное фото

Светская модница из Нью-Йорка Оливия Палермо любит красиво выглядеть на любых мероприятиях или прогулках. Знаменитость недавно снялась для хорватского глянца Elle в стильном осеннем аутфите.

Американская модель обладает идеальным вкусом, поэтому на собственных примерах показывает безупречные образы. Знаменитость хорошо умеет совмещать цвета, ткани, принты и фактуры.

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Оливия Палермо является одной из самых известных икон стиля. Инфлюэнсер легко сочетает тенденции и является источником вдохновения для многих людей.

Новый образ Оливии Палермо

Нью-Йоркская модница снялась на страницах хорватского Elle в элегантном аутфите. На фоне дождевого города Оливия позировала в бежевом вязаном свитере и широких шортах-кюлотах.

Ее образ дополнило расслабленное короткое темно-молочное пальто и черные сапоги на шнуровках. Знаменитость распустила белокурые волосы и сделала легкие кудри. Визажисты подчеркнули взгляд Оливии черными тенями, а губы – коричневой помадой.



Осенний образ Оливии Палермо / Фото с инстаграма светской львицы

Реакция сети на образ Оливии Палермо