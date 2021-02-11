Американская модель Оливия Палермо обладает безупречным вкусом, поэтому на собственных примерах показывает, как создать многослойный и стильный образ.

Знаменитость хорошо умеет сочетать цвета, ткани, принты и фактуры.

Смотрите также Модель plus-size Эшли Грэм украсила обложку глянца WSJ: потрясающие кадры

Модница Оливия Палермо входит в число самых элегантных женщин мира. Инфлюенсер легко сочетает тенденции и является источником вдохновения для многих людей.

Эффектный look Оливии Палермо

Оливия опубликовала кадр сделанный на крупнейшей в мире железнодорожной платформе – Гранд-Сентрал-Стейшн – историческом вокзале, размещенном в Манхэттенском Мидтауне в городе Нью-Йорк.

Палермо позировала в горчичном брючном костюме, состоявшем из брюк и жилета. Сверху инфлюенсер надела коричневое пальто отделанное искусственным мехом. Под костюм-двойку Оливия надела фактурную темно-синюю рубашку с удлиненным кроем и актуальными рукавами-буфами.

Образ модница довершила классическими темными лоферами на шнуровках, черной защитной маской, которой Палермо пользуется постоянно с начала пандемии и лаконичной черной сумкой.

Оливия Палермо показала, как стильно одевать фактурную рубашку / Фото из инстаграма

Оливия Палермо показала, как стильно одевать фактурную рубашку / Фото из инстаграма