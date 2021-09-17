Оливия Палермо надела джинсовую юбку и рубашку оверсайз в полоску: безупречный образ
Источник:инстаграм Оливии Палермо
Американская светская львица Оливия Палермо обладает безупречным вкусом. Она часто показывает на собственных примерах стильные образы, которые можно довольно легко повторить.
Знаменитость хорошо умеет сочетать цвета, ткани, принты и фактуры. Модница Оливия Палермо входит в число самых элегантных женщин мира. Инфлюенсер легко сочетает тенденции и является источником вдохновения для многих людей.
Партнерский материал Настенные камины Dimplex Prism для квартиры: современные модели, которые довершат ваш интерьер
Стильный образ Оливии Палермо
Светская львица показала своей 6-миллионной аудитории аутфит, в котором она пришла на показ CAROLINA HERRERA, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Оливия надела черную майку от The Range, которую дополнила белой рубашкой в голубую полоску.
Знаменитость дополнила образ джинсовой мини-юбкой с ремнем и круглой пряжкой. Аутфит Оливии Палермо довершили серебристые босоножки с глиттером от бренда Giannico, которые стоят 28 тысяч гривен.Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.
Оливия взяла с собой на показ минималистичный голубой клатч с кремовым платочком в розовые цветы. Модель распустила волосы, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы нарисовала коричневой помадой.
Модный образ Оливии Палермо / Фото из инстаграма светской львицы