Оливия Палермо надела джинсовую юбку и рубашку оверсайз в полоску: безупречный образ

Американская светская львица Оливия Палермо обладает безупречным вкусом. Она часто показывает на собственных примерах стильные образы, которые можно довольно легко повторить.

Знаменитость хорошо умеет сочетать цвета, ткани, принты и фактуры. Модница Оливия Палермо входит в число самых элегантных женщин мира. Инфлюенсер легко сочетает тенденции и является источником вдохновения для многих людей.

Партнерский материал Настенные камины Dimplex Prism для квартиры: современные модели, которые довершат ваш интерьер

Стильный образ Оливии Палермо

Светская львица показала своей 6-миллионной аудитории аутфит, в котором она пришла на показ CAROLINA HERRERA, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Оливия надела черную майку от The Range, которую дополнила белой рубашкой в голубую полоску.

Знаменитость дополнила образ джинсовой мини-юбкой с ремнем и круглой пряжкой. Аутфит Оливии Палермо довершили серебристые босоножки с глиттером от бренда Giannico, которые стоят 28 тысяч гривен.

Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex

Оливия взяла с собой на показ минималистичный голубой клатч с кремовым платочком в розовые цветы. Модель распустила волосы, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы нарисовала коричневой помадой.



Модный образ Оливии Палермо / Фото из инстаграма светской львицы