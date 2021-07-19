Оливия Палермо вышла на улицу Нью-Йорка в стильной рубашке и длинной юбке: фото

Героиня стритстайла Оливия Палермо любит демонстрировать на прогулке свои стильные образы. Знаменитость похвасталась перед своей большой аудиторией красивым образом в классическом стиле.

Fashion-блогершу из Нью-Йорка называют одной из самых сильных женщин в мире моды. Во время выходов ее подстерегают папарацци, дизайнеры ожидают увидеть ее в первых рядах модных шоу, а популярные бренды постоянно предлагают ей сотрудничество.

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Оливия Палермо опубликовала на своей личной странице в инстаграме роскошный аутфит, который подойдет для деловой встречи, светского выхода или для похода в офис.

Один из самых простых способов одеться элегантно – совместить белую классическую рубашку и черную юбку. Сочетание белого и черного – вечная классика, которая неподвластна времени.

Образ Оливии Палермо

Знаменитость вышла на прогулку в белой атласной рубашке с декоративными перьями от Zara, которую соединила черной фактурной юбкой, отделанной черно-белой шляркой внизу.

Роскошный аутфит Оливия Палермо довершила черными мюлями с острым носком, которые украшены разноцветной вышивкой. Свой образ она довершила солнцезащитными очками от Fendi и соломенной сумкой Giambattista Valli.

Белокурые волосы Оливия заплела в хвост и сделала несколько милых кадров на фоне желтых американских автобусов.



Стильный образ светской львицы Оливии Палермо / Фото из инстаграма



Стильный образ светской львицы Оливии Палермо / Фото из инстаграма