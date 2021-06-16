Для первого светского выхода 29-летняя знаменитость выбрала эффектный черный total look. Папарацци сфотографировали Оливию, которая спешила на премьеру фильма Venus as a Boy, что проходила в рамках фестиваля Tribeca в Нью-Йорке. Кинофестиваль начался 9 июня и завершится в воскресенье, 20 июня.
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Супермодель надела черный костюм, состоящий из укороченного жакета с глубоким вырезом, сетчатыми рукавами и короткой юбки. Стильный образ завершили туфли-лодочки из черной кожи, украшенные кожаным узлом.
Девушка завязала волосы в пучок, надела серебряные серьги и подчеркнула праздничный образ макияжем. Она нарисовала глаза тенями и черной подводкой, а губы накрасила коричневой помадой, подчеркнув контур темно-коричневым карандашом.
Особый шарм кадрам предоставила собачка, которую Оливия держала на руках. Модель часто появляется перед камерами со своим домашним любимцем.
Стильные образы Оливии Калпо / Getty Images
На следующий день модель в очередной раз поразила фотографов сдержанным и стильным аутфитом. Знаменитость надела бежевое платье-рубашку с коротким рукавом, которое дополнила ремнем на талии.
Оливия в тон к платью выбрала сумку цвета слоновой кости, а завершила аутфит сабо из коллекции Рози Хантингтон-Уайтли.
Калпо завязала внизу хвост, подчеркнула глаза тенями и лайнером, а губы накрасила розовой помадой. На руках знаменитость снова держала милую собачку.
Стильные образы Оливии Калпо / Getty Images
Стильные образы Оливии Калпо / Getty Images