Ольга Куриленко начала работать моделью в 13 лет, через 3 года она переехала в Париж, однако там решила сделать ставку не на моделинг, а на актерскую карьеру. Она начала активно заниматься актерским мастерством и с большим поощрением посещала любительскую школу драматического искусства.

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В интервью знаменитость рассказала, что сильно стремилась в то время "сделать что-то из себя".

Я чувствовала, что у меня нет выбора, я должна добиться успеха. Моей главной задачей была работа. Я видела слишком много девушек, которые встречались с мужчинами, которые им не нравились, просто для того, чтобы иметь собственное квартиру или одежду или еду. Я тогда подумала, что никогда не буду зависеть от мужчины. Я бы спала на улице, прежде чем это сделала,

– вспоминает путь к успеху актриса.

Не зря юная девушка так охотно рвалась занять свое место под солнцем. Сейчас в ее творчестве десятки известных фильмов, сотни фотосессий и обложек для глянца.

Для съемок в издании Country & Town House 41-летняя звезда боевиков позировала перед камерой фотографа Дэна Хака. За яркий стиль знаменитости отвечала Николь Смолвуд. Актрису в образе блондинки в новой фотосессии решил увидеть Бен Кук, а за макияж отвечала Натали Элени.

Стилисты одели Ольгу Куриленко в яркий наряд. Знаменитость примерила белое длинное платье, розовый льняной костюм, сатиновое платье без бретелек, стильный красный купальник и многих других образов.

Визажисты нарисовали веки голубыми тенями и подводкой, подчеркнув такой макияж помадой малинового оттенка. Для фотосессии Ольга Куриленко позировала с белокурыми выпрямленным волосам.



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма



Яркая фотосессия Ольги Куриленко / Фото из инстаграма