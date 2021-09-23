Во время каждого своего публичного выхода Ольга Фреймут покоряет элегантностью. Знаменитость можно назвать поклонницей классического стиля. Телеведущая долгий период жила в Лондоне, поэтому любит одеваться, как настоящая британка.

Партнерский материал Настенный электрокамин с обогревом и звуком: обзор дизайнерских каминов Electrolux EFP/W 2000S

В гардеробе Ольги Фреймут преобладают штанные костюмы, платья, рубашки, блузы, пальто и тренчи. Знаменитость демонстрирует безупречные образы в роскошной прическе и нежном макияже, однако редко предстает перед камерой в кэжуальном стиле.

Недавно подруга Ольги Фреймут выпустила новую коллекцию спортивных костюмов и пригласила телеведущую сняться в нескольких рекламных кадрах.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

"Мне нравится одеваться с усилием, чтобы голливудская укладка, каблуки, платье, в котором надо ровно держать спину и втягивать живот. А моя подруга больше всего любуется мной, когда я кэжуальная и расслабленая", – написала Фреймут.

Знаменитая блондинка примерила оранжевый и молочный спортивный костюм. На одном из кадров она позировала рядом со своей подругой. Также на странице бренда появилось несколько фотографий Фреймут в роскошной серой машине Range Rover.

Телеведущая примерила свитшот с капюшоном и зауженные джокеры с асимметричным манжетом. Цена такого изделия составляет 2400 гривен. Аутфит знаменитости довершали серые кроссовки и черные солнцезащитные очки.

Реакция сети на стиль Ольги Фреймут

"Вам очень идет этот стиль";

"Можно и в кэжуале выглядеть элегантно! У вас очень красиво получается!";

"Очень красивые фото! Спортивные костюмы вам подходят";

"Вам одинаково подходят оба варианта. Вы для меня пример элегантности!".



Ольга Фреймут примерила спортивный костюм / Фото из инстаграма телеведущей



Ольга Фреймут примерила спортивный костюм / Фото из инстаграма телеведущей



Ольга Фреймут примерила спортивный костюм / Фото из инстаграма телеведущей



Ольга Фреймут примерила спортивный костюм / Фото из инстаграма телеведущей