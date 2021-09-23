Во время каждого своего публичного выхода Ольга Фреймут покоряет элегантностью. Знаменитость можно назвать поклонницей классического стиля. Телеведущая долгий период жила в Лондоне, поэтому любит одеваться, как настоящая британка.
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В гардеробе Ольги Фреймут преобладают штанные костюмы, платья, рубашки, блузы, пальто и тренчи. Знаменитость демонстрирует безупречные образы в роскошной прическе и нежном макияже, однако редко предстает перед камерой в кэжуальном стиле.
Недавно подруга Ольги Фреймут выпустила новую коллекцию спортивных костюмов и пригласила телеведущую сняться в нескольких рекламных кадрах.
"Мне нравится одеваться с усилием, чтобы голливудская укладка, каблуки, платье, в котором надо ровно держать спину и втягивать живот. А моя подруга больше всего любуется мной, когда я кэжуальная и расслабленая", – написала Фреймут.
Знаменитая блондинка примерила оранжевый и молочный спортивный костюм. На одном из кадров она позировала рядом со своей подругой. Также на странице бренда появилось несколько фотографий Фреймут в роскошной серой машине Range Rover.
Телеведущая примерила свитшот с капюшоном и зауженные джокеры с асимметричным манжетом. Цена такого изделия составляет 2400 гривен. Аутфит знаменитости довершали серые кроссовки и черные солнцезащитные очки.
Реакция сети на стиль Ольги Фреймут
- "Вам очень идет этот стиль";
- "Можно и в кэжуале выглядеть элегантно! У вас очень красиво получается!";
- "Очень красивые фото! Спортивные костюмы вам подходят";
- "Вам одинаково подходят оба варианта. Вы для меня пример элегантности!".
Ольга Фреймут примерила спортивный костюм / Фото из инстаграма телеведущей
Ольга Фреймут примерила спортивный костюм / Фото из инстаграма телеведущей
Ольга Фреймут примерила спортивный костюм / Фото из инстаграма телеведущей
Ольга Фреймут примерила спортивный костюм / Фото из инстаграма телеведущей