Показы Оксаны Караванской во время одного из самых известных джазовых фестивалей в мире уже являются доброй традицией, ведь проходят каждый год. Впервые показ украинского Haute Couture состоялся в цветуще-зеленом ботаническом саду Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Коллаборация Оксаны Караванской и Ксении Уманской

Новую коллекцию модельер создала вместе с текстильным дизайнером Ксенией Уманской, которая является выпускницей London College of Fashion. Фэшн-тандем разрушил иллюзорные стереотипы Sustainable Fashion и громко заговорил о персональной ответственности в моде.

Цель этой коллекции бренда Karavanska Umanska – продемонстрировать продолжение традиций наших предков закладывать в вышивку не только красоту, а и определенный смысл.

Это попытка передать через авторскую концептуальную вышивку те темы, которые волнуют человечество в третьем тысячелетии. Это концепт об интеллектуальной моде, которая несет смыслы. Даже больше – это наша персональная ответственность в моде,

– поделилась Оксана Караванская.



Оксана Караванская на показе новой коллекции во Львове / Фото 24 канала

Отметим, впервые дизайнеры презентовали коллекцию в мае в Киеве. Львовская премьера является своеобразным продолжением этого громкого показа-провокации Existential Fasion Error.

Эта коллекция имеет еще и благотворительный характер. Оксана Караванская запустила новый социальный проект в поддержку благотворительной инициативы "Будь мощной на 300W (omen)". Она направлена на приобретение роботизированного комплекса для восстановления ходьбы тяжело травмированных бойцов.

Фото новой коллекции Karavanska Umanska



Новая коллекция​ Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция​ Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция​ Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция​ Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция​ Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала



Новая коллекция Karavanska Umanska / Фото 24 канала