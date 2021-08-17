Маленькая знаменитость Сторми Уэбстер постепенно завоевывает мир моды. У девочки в арсенале игрушек найдутся дорогие брендовые сумки и одежда из последних коллекций люксовых марок.

Партнерский материал Стиль и уют в одном: настенный электрокамин, который монтируется менее чем за час

Одна из самых успешных сестер в клане Кардашян-Дженнер тратит немалые суммы на подарки своей дочери. За 3 года у Сторми собралось столько одежды и аксессуаров, что этой коллекции позавидовала бы любая мировая фэшиониста.

Молодая миллионерша неоднократно признавалась, что одевать и причесывать Сторми – ее самая большая страсть. Именно поэтому инфлюенсер одаривает Сторми сумками от Louis Vuitton, Jacquemus, Hermès Kelly.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Последний аксессуар розового цвета стоимостью в 800 тысяч гривен обошелся Кайли шквалом критики от пользователей, впрочем, богатую мамочку это отнюдь не расстроило, поэтому она до сих пор продолжает радовать свою единственную дочь лучшим нарядом и аксессуарами.

Кайли Дженнер на своих фотографиях разрушает стереотипы о парных образах мамы и дочки. Вместо платьев в цветочки она отдает предпочтение стильным силуэтам в стиле oversize и необычному крою.

Кайли любит одевать Сторми в спортивные костюмы, простые домашние вещи в одной цветовой гамме, купальники и роскошные платья для красных дорожек. Стильные парные образы знаменитость публикует в инстаграме, собирая огромное количество лайков и комментариев от своей 260-миллионной аудитории.

Стильные парные образы Кайли Дженнер и Сторми