Маленькая знаменитость Сторми Уэбстер постепенно завоевывает мир моды. У девочки в арсенале игрушек найдутся дорогие брендовые сумки и одежда из последних коллекций люксовых марок.
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Одна из самых успешных сестер в клане Кардашян-Дженнер тратит немалые суммы на подарки своей дочери. За 3 года у Сторми собралось столько одежды и аксессуаров, что этой коллекции позавидовала бы любая мировая фэшиониста.
Молодая миллионерша неоднократно признавалась, что одевать и причесывать Сторми – ее самая большая страсть. Именно поэтому инфлюенсер одаривает Сторми сумками от Louis Vuitton, Jacquemus, Hermès Kelly.
Последний аксессуар розового цвета стоимостью в 800 тысяч гривен обошелся Кайли шквалом критики от пользователей, впрочем, богатую мамочку это отнюдь не расстроило, поэтому она до сих пор продолжает радовать свою единственную дочь лучшим нарядом и аксессуарами.
Кайли Дженнер на своих фотографиях разрушает стереотипы о парных образах мамы и дочки. Вместо платьев в цветочки она отдает предпочтение стильным силуэтам в стиле oversize и необычному крою.
Кайли любит одевать Сторми в спортивные костюмы, простые домашние вещи в одной цветовой гамме, купальники и роскошные платья для красных дорожек. Стильные парные образы знаменитость публикует в инстаграме, собирая огромное количество лайков и комментариев от своей 260-миллионной аудитории.
Стильные парные образы Кайли Дженнер и Сторми