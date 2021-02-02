Несмотря на то, что в сериале "Сплетница" одевать одну и ту же вещь считалось неприличным, однако в реальной жизни это правило почти не применяют. На самом деле одну и ту же вещь можно носить несколько раз, образуя с ней каждый раз другие аутфиты.

Источник: Cosmopolitan

Обычно знаменитости любят щеголять большим многообразием нарядов, однако есть экоориентированные звезды Голливуда, которые на своем примере показывают, что одну вещь при должном уходе можно носить даже годами.

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К примеру, Хоакин Феникс за всеми своими наградами поднимается в одном и том же смокинге, а Кейт Бланшетт без проблем может повторить свой культовый образ через несколько лет.

Лучше всех об экологическом потреблении вещей высказалась стилистка актрисы, которая отметила: "Планируя какое-то важное событие, не забудьте сначала заглянуть в свой собственный шкаф! Одежда предназначена для того, чтобы ее лелеяли и носили снова и снова. Даже если вы всемирно известная актриса".

Если в вашем гардеробе есть юбка с длинной бахромой, то ее ассоциируют с 20-ми годами, а если она из кожи, то это уже ближе к стилю бохо.

Эклектическое направление моды последних лет позволяет миксовать вещи самым неожиданным образом. Иногда важно не зацикливаться на стилевом направлении вещи, а попытаться найти ее место в непривычных для себя комплектах.

Свитер в цветную полоску

В лаконичном свитере в цветную полоску ярко выраженный стиль 70-х. Подобные свитера чаще всего появляются в коллекциях Gucci, ведь бренд уже много сезонов подряд прославляет эстетику 70-х. На подиуме и в стритстайле такие свитера зачастую дополняют плиссированной юбкой или юбкой миди из кожи.



Как применять в гардеробе одну и ту же вещь / Cosmopolitan

Такие полосатые свитера прекрасно сочетаются с джинсами, особенно кроя клеш. Также цветной свитер можно внедрить в элегантные спортивные комплекты. С расслабленными брюками, кроссовками и бомбером такой свитер будет достаточно неплохо выглядеть.

Как применять в гардеробе одну и ту же вещь / Cosmopolitan

Боди

Боди в бельевом стиле, с интересными вырезами и просто облегающие модели – идеальное сочетание для вещей в стиле кэжуал. Лучше всего их сочетать с джинсами или юбками из денима. В такой комбинации они делают образ расслабленным и сексуальным.



Как применять в гардеробе одну и ту же вещь / Cosmopolitan

Для классического ансамбля наденьте боди с элегантными широкими брюками и жакетом, а вечером можно надеть бархатные штаны и яркие украшения.



​Как применять в гардеробе одну и ту же вещь / Cosmopolitan

Жакет в клетку

Жакет является одним из самых функциональных вещей, а теперь еще и на пике популярности.



​Как применять в гардеробе одну и ту же вещь / Cosmopolitan

Он прекрасно дополняет брюки и элегантные юбки, а также подойдет для комбинации джинсов с кроссовками и юбок с сапогами.



​Как применять в гардеробе одну и ту же вещь / Cosmopolitan