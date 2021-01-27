Просматривая хроники стристайла без преувеличений можно сказать, что скандинавские девушки самые стильные. Их стиль выделился в одноименное направление – сканди, которое характеризуется нейтральностью форм и оттенков, а также тягой к экспериментам.

Источник: Harper'S Bazaar

Скандинавки довольно часто делятся своими стильными образами с поклонниками в инстаграме.

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Почему-то их аутфиты больше всего привлекают внимание представителей модной индустрии в целом мире. Секрет их успеха заключается не в трендовых отдельных элементах гардероба, а в их индивидуальности и простоте.

Нельзя сказать, что скандинавки настолько сосредоточены на лаконичности, что и не обращают внимания на тенденции. Напротив, они активно проповедуют любовь к себе, и точно уверены, что счастье заключается не в количестве вещей.

Логика скандинавок заключается в следующем. По их мнению, лучше купить одну качественную вещь, пусть даже и дорогую, чем заполнять гардероб некачественным и дешевым нарядом.

Жители Скандинавии отдают предпочтение пастельной гамме, лаконичным силуэтам и комфорту. В северных странах довольно трудно натолкнуться на теплую погоду, поэтому модницы из Швеции, Дании и Норвегии не обходят вниманием многослойные луки.

И несмотря на большую любовь скандинавок к базовым вещам, некоторые особи все же могут похвастаться яркими модными комбинациями. Эмили Синдлев – одна из самых ярких фигур модной индустрии в Дании получила известность благодаря своим ярким сочетаниям в образах. Фэшн-стилист смело сочетает в своем образе фиолетовый тренч с желтыми сапогами, одевает салатовые жакеты с мужского плеча, синие кардиганы и розовые туфли лодочки.

Как одеваются скандинавки: модная подборка

Образы скандинавок / Фото из инстаграма

Образы скандинавок / Фото из инстаграма

Образы скандинавок / Фото из инстаграма

Образы скандинавок / Фото из инстаграма

Образы скандинавок / Фото из инстаграма

Образы скандинавок / Фото из инстаграма

Образы скандинавок / Фото из инстаграма