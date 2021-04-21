Французским девушкам можно петь оды. Они любят одежду простого кроя, натуральные цвета, дорогие ткани и аксессуары, а их стилю следуют тысячи модниц со всего мира. Из каких элементов гардероба состоит весенний гардероб француженок – читайте в материале.

Простота, элегантность и универсальность – три кита, на которых держится стиль француженок. В целом мире они считаются воплощением женского шарма.

Читайте также Брюки с разрезами – тренд весны: как легко простой образ превратить в модный

По словам француженок, главный секрет их стиля заключается в легкой небрежности – неравномерно зачесанные волосы, расстегнутый кардиган, незастегнутая пуговица в рубашке или накрашенные губы едва заметной помадой. В идеально выглаженном наряде они чувствуют себя неуютно. Впрочем, это нет ничего общего с неряшливостью и неумением следить за собой.

Асимметричный крой, использование различных фактур в одном образе, сложные геометрические принты – все это не про французский стиль. Парижанки отдают предпочтение одежде простого кроя, который легко сочетать в разных комплектах.

Базовые вещи – основная составляющая гардероба француженок. Каким бы "занудным" ни было понятие базы сбоку, все же правильной посадки джинсы, базовая белая футболка из качественного материала, черный жакет, белые кроссовки и универсальное коктейльное платье – спасут в любой ситуации.

Также француженки особое внимание уделяют аксессуарам. Несмотря на свою приверженность к классическому стилю, они вносят разнообразие в образ с помощью необычных акцентов. Яркая обувь, сумка нестандартной формы, головной убор или винтажная брошь помогают аутфиту добавить определенной изюминки.

Тренч

Тренч никогда не выходит из моды, поэтому он станет идеальным дополнением к любому весеннему образу. Он отлично смотрится в паре с романтическими платьями, трикотажем и денимом. Этот утилитарный предмет гардероба всегда актуален в межсезонье, поэтому является выгодным вложением средств.

Блуза с цветочным принтом

Цветочный принт этого сезона особенно популярен. Он выглядит женственно, его легко сочетать со штанами и джинсами. Француженка Жюли Феррери усовершенствовала образ благодаря собранным волосам.

Расклешенные брюки

Не покидает гардеробы французских модниц тренд с 70-х годов. Джинсы скинни и зауженные брюки уже не актуальны, потому клеш – прекрасная альтернатива. С такими штанами вы можете создавать безупречный total look.

Балетки

Долгий период самой стильной обувью среди балеток считались двухцветные модели от Chanel. В сезоне весна – лето 2021 известные дизайнеры, такие как Simone Rocha, Lanvin, Dior и Celine представили на подиуме новые версии классической обуви.

Сейчас в тренде модели с заостренным и квадратным носком, на плоской подошве, завязками вокруг лодыжки и перфорированные балетки, которые отлично подходят для лета.

Платье на бретелях

Выбирая платье француженки отдают предпочтение простым силуэтам. В повседневной жизни они выбирают платья на бретелях, которые можно дополнить жакетом, джинсовой курткой или косухой.

Чтобы создать нежный образ и подчеркнуть сексуальный силуэт платья, они дополняют его кардиганом и рубашкой.

Смотрите также Колорблокинг – актуальное сочетание цветов этой весны: волшебные образы звезд стритстайла

Прямые джинсы

Француженки выбирают такие фасоны, которые выгодно подчеркивают фигуру и стильно сочетаются с базовой одеждой и обувью. Стоит добавить, что прямые джинсы визуально делают длиннее ноги. Деніимовое изделие можно носить с футболками, водолазками, блузами и кроп-топами.

Жакет

Почти у всех француженок есть в гардеробе жакет, ведь он служит отличным дополнением к платьям, леггинсам, брюкам и джинсам.

Кардиган

Этот элемент гардероба француженки чаще всего носят весной и летом. Кардиган они надевают вместо джинсовых курток или кожанок. Жюли Феррери на своем примере показывает, как миксовать молочный кардиган с длинным желтым платьем.

Сумка на плече

Такая сумка станет универсальным и стильным украшением к любому образу. Она практична для ежедневного ношения и выглядит чрезвычайно элегантно.

Француженка Камиль Шерьер модную сумку на плечо Cleo от Prada сочетает с короткими шортами и объемным свитером, а также – с классическим пальто и серыми джинсами.

Миниюбка

В этом сезоне миниюбку стилисты советуют носить с укороченным жакетом и блузами. Француженки выбирают модели из плотного денима, вельвета или твида. Главное правило француженок таково – если показываете ноги, то верхняя часть образа должна быть сдержанной.