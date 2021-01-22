20 января 2021 года Камала Харрис стала вице-президентом США. И пока мировые СМИ следили за инаугурацией 46-го американского президента Джо Байдена, фэшн-издания обратили внимание не только на фиолетовое пальто и лаконичное платье в тон Камалы, но и на ее падчерицу Эллу Эмгофф, которая за один вечер стала популярной.

Элла Емгофф появилась на инаугурации Джо Байдена в клетчатом пальто Miu Miu, расшитом бисером, и бордовом платье Batsheva. В Капитолий девушка пришла не сама, а со своим 26-летним братом Коулом, пишет 24 канал.

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Девушка пришла поддержать 46-го президента США и первую женщину вице-президента Камалу Харрис, которая в тот день официально приняла присягу. По традиции, она вступила в должность первой, перед тем, как Джо Байден принес присягу президента. Отец Эллы – Дуглас Эмгофф – муж Камалы Харрис, юрист и второй джентельмен Белого дома.

Весь мир очаровало фиолетовое пальто и платье Камалы Харрис, голубое пальто с платьем первой леди США Джилл Байден, образы Леди Гаги и Дженифер Лопес. Но несмотря ни на что, настоящим фэнш-открытием на инаугурации оказалась Элла Эмгофф – падчерица вице-президента США. Американские СМИ уже окрестили 21-летнюю Эллу Эмгофф новой иконой стиля Вашингтона.

Семья Эллы Эмгофф

Элла и ее старший брат Коул родились в первом браке Дугласа Эмгоффа с Керстин Эмгофф. Керстин – видеопродюсер, основательница и исполнительная директор продакшн-компании Prettybird. Одна из ее наиболее выдающихся работ – клип Бейонсе на песню Pretty Hurts.

Дуглас и Керстин настолько сильно любили музыку, что обоих детей решили назвать в честь легенд индустрии: дочь – Эллой (в честь Эллы Фицджеральд), а сына – Коулом (в честь джазового музыканта Джона Колтрейна).

Образ для инаугурации

Одевается 22-летняя Элла не одна, у нее есть свои помощники. Стилистами выступили Джилл Линкольн и Джордан Джонсон. Клетчатое пальто с белым трендовым воротником Miu Miu и бордовое платье Batsheva были созданы специально для Эллы.

Хобби Эллы Эмгофф

Элла окончила старшую школу Wildwood в Лос-Анджелесе. После школы Элла поступила в Parsons School of Design в Нью-Йорке, где изучает текстиль и дизайн одежды.

У Эллы сейчас есть все возможности стать одним из главных инфлюэнсеров США, но девушка говорит, что главное для нее – учеба в университете. Обучение в школе Parsons дает свои плоды. Элла уже запустила свой собственный бренд одежды Ella Emhoff, для которого вручную создает вязаные вещи: кардиганы, платья, комбинезоны, шорты, топы и даже сумки.

В свободное время Элла подрабатывает моделью. Она снималась для журнала Buffalo и участвовала в показе корейского бренда Leuni. Девушка любит смотреть сериалы и аниме и делает друзьям татуировки.

Раньше еще занималась керамикой, но сейчас полностью сосредоточилась на моде. Свои вязаные вещи она продает в благотворительных целях, чтобы поддержать For The Gworls – фонд, который собирает средства для темнокожих транссексуалов, которые нуждаются в помощи с арендой жилья и медицинских услугах.

Эксперименты падчерицы Камалы Харрис

В своем Instagram (где количество подписчиков растет с геометрической прогрессией) девушка делится своими повседневными образами: розовые брови, бальное платье, яркие шапки, фиолетовые волосы. Монохромную одежду девушка почти не носит. Весь ее гардероб пропитан ярко-зелеными, оранжевыми, розовыми или голубыми нарядами.