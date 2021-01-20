В конце декабря Independent Critics опубликовали ежегодный рейтинг "100 самых красивых лиц 2020 года". Члены жюри определили девушек с идеальными пропорциями тела, а на первом месте оказалась 19-летняя израильтянка Яэль Шелби.

Девушка впервые возглавила рейтинг, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Леса Манобан, австралийскую модель Мейка Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзиюй, пишет 24 канал.

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При этом сама Шелби уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин – в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 – Третье, а в 2019 – второе.

В 2019 году Шелби стала лицом новой кампании косметического бренда Кайли Дженнер – благодаря этому сотрудничеству о модель из Израиля узнали далеко за пределами ее родины. Помимо модельной карьеры, девушка также пробует свои силы в качестве актрисы – снимается в израильских телесериалах.

Красавица любит стильный наряд, поэтому с поощрением демонстрирует интересные образы в своем Инстаграме. Стоит отметить, что за личной страницей девушки следит более 1 миллиона пользователей.

Как одевается Яэль Шелби

В гардеробе модной израильтянки можно проследить много стильных и трендовых элементов гардероба. Девушка умело поднує черные ботинки на массивной подошве с широкими белыми брюками и серой майкой.

Модель любит спортивные костюмы, поэтому на одном из своих кадров примерила стильный белый костюм-оверсайз с цветной надписью бренда Beverly Hills Club. Такой простой аутфит довершала голубая сумка Prada.

Яэль является поклонницей романтических и нежных образов, поэтому в ее гардеробе можно найти трикотажный костюм светло-коричневого оттенка, который она дополнила кедами Prada.

В современном мире молодежь делает ставку на комфортные аутфиты, поэтому в основном Яэль примеряет свитшоты, которые идеально вписываются в общую концепцию ее образа.

Шелби может похвастаться немалым количеством вещей из денима, благодаря которому ее луки выглядят простыми и стильными.