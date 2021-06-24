Одеваемся на выпускной по примеру украинских инфлюэнсеров: модная подборка

Выпускной – самый ожидаемый праздник старшеклассников, однако из-за пандемии и карантина школьники уже второй год не могут с головой окунуться в праздник. И тем не менее, большинство выпускников мечтают надеть праздничный наряд и вместе с одноклассниками незабываемо отпраздновать окончание школы.

Решение о проведении выпускных вечеров, в соответствии с полномочиями, принимают руководители учебных заведений. Значительная часть школ уже провела выпускные вечера, впрочем в Украине празднования планируют проводить в конце июня и в начале июля.

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Первый школьный выпускной остается в памяти старшеклассниц на всю жизнь. Именно потому к этому дню девушки подходят с особым трепетом. Современные подростки, которые значительную часть своего времени проводят в соцсетях, обращают внимание на образы инфлюэнсеров. Именно они диктуют своим поклонникам модные тренды, которые показывают на своих примерах.

Пышные и объемные платья со шлейфами и стразами уже давно остались в прошлом. Нынешнее поколение делает ставку на минималистичное платье, которое после выпускного можно будет надеть еще множество раз.

Выбирайте то платье на выпускной, в котором будете чувствовать себя комфортно на все 100%. Звезды стритстайла и модные инфлюэнсеры в этом году используют в своих образах не только базовые, но и яркие цвета.

К примеру, вы можете выбрать платье или костюм в ярких оттенках сезона – зеленом, розовом, желтом или лавандовом. Кроме того, в моде всегда классические – белый, черный, коричневый, молочный и бежевый цвета.

Если вы не любите платья длины макси, смело выбирайте мини варианты. Короткая длина платьев и юбок набирает обороты, поэтому мини-платье с фактурной юбкой или пышными рукавами-буфами станет прекрасным вложением в выпускной вечер.

Fashion 24 на примере украинских инфлюэнсеров делится модным гайдом по стильным и красивым образам, которые не оставят равнодушными никого.