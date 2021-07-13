Как одеться в жаркое время года: 10 взрывных образов от модных инфлюенсеров

В этом году лето по-особенному жаркое. Наши любимые жакеты и джинсы можно оставить до лучших времен, пока столбик термометра немного опустится, а сейчас делать ставку на льняные вещи, мини-юбки, кроп-топы и укороченные рубашки. Лучшие аутфиты на своих страницах в инстаграме показывают модные инфлюенсеры.

Летом обращайте внимание на материал. Сторонникам натуральных тканей стоит приобрести одежду из льна или хлопка. Вещи из этого материала не мнутся и прекрасно подходят для жаркого дня.

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Что касается формы, то упор надо делать на вещи свободного кроя – шорты из легких тканей или платье сделают пребывание на солнце не таким утомительным. В этом сезоне очень актуальны платья-комбинации. Присмотритесь к топу на завязках и юбке миди, или к топу и шортам. Также стильно выглядят укороченные рубашки в паре с широкими брюками.

При выборе летней обуви главным критерием остается удобство. Если у вас в планах пешие прогулки по городу или парку, то выбирайте сандалии, босоножки или вьетнамки. В открытой обуви вам будет прохладнее, однако кеды и мюли также удачно подойдут к летним аутфитам.

Выходя из дома в жару не забудьте про головные уборы. Мы уже знакомили вас с топовыми головными уборами этого сезона – панамами, платочками, бейсболками и соломенными шляпами. Именно они удачно завершат ваш летний look и уберегут вас от солнечных лучей.

Fashion 24 советует вдохновиться свежими и интересными идеями для образов от модных инфлюенсерив.