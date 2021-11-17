Как одеться на встречу с бывшим: Ирина Шейк вышла на обед с Брэдли Купером в черном пальто

Знаменитой модели Ирине Шейк длительный период приписывали роман с рэпером Канье Уэстом, впрочем их роман завершился, а свободное время сейчас знаменитость проводит с актером Брэдли Купером, с которым она воспитывает общую дочь Лею.

Популярная супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер встречались 4 года, впрочем расстались летом 2019 года. У пары родилась дочь, поэтому они в отличие от других звезд не выносили детали развода на публик, и на протяжении всего времени поровну разделяют опеку над девочкой.

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Кроме того, что папарацци часто фотографируют Шейк на улицах Нью-Йорка с коляской, Брэдли Купер также довольно много времени уделяет маленькой девочке.

Недавно стритстайл-фотографы заметили бывших влюбленных за совместной прогулкой. По информации зарубежных СМИ, Ирина и Брэдли шли на обед. Актер примерил повседневный образ. Он надел худи, джинсы и синее пальто, а Ирина Шейк выбрала безупречный классический аутфит.

Звезда подиумов надела белую рубашку, которую соединила с черными брюками. Для удобства она надела белые кроссовки, а на верх выбрала черное классическое пальто длины миди. Знаменитость расчесала волосы в пучок, надела черные очки, защитную маску и довершила look черной сумкой с золотистой цепочкой.



Ирина Шейк на прогулке с Брэдли Купером / Фото с Vogue