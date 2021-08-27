Как одеться в последние летние дни: модная идея от итальянки Кьяры Ферраньи

Популярная итальянская инфлюэнсерка Кьяра Ферраньи обожает моду и тренды, поэтому почти ежедневно публикует в сети свои стильные выходы. В последние летние дни красавица показала актуальный образ, который можно примерить на отдыхе или выйти на прогулку с друзьями.

Кьяра Ферраньи умеет эффектно выглядеть в повседневной жизни. В гардеробе итальянки преобладают яркие оттенки, поэтому она часто делится монохромными образами и миксом цветов, которые удачно сочетаются между собой.

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Лето – активный период для ношения самых ярких элементов гардероба. С приходом осени любовь к яркому понемногу меняется на классические оттенки, поэтому блондинка показывает, как можно одеться по-летнему перед началом нового сезона.

Образ Кьяры Ферраньи

На ужин в Амальфи инфлюэнсерка выбрала шелковую рубашку цвета фуксии, которую заправила в мини-юбку. Кьяра добавила соблазнительности образу, расстегнув несколько верхних пуговиц.

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Блогер дополнила стильный летний образ розовыми босоножками с квадратным носом. Именно такой любовью к минималистичным босоножкам на завязках нам запомнится летняя мода 2021.

Блондинка убрала волосы в пучок, а на лице сделала красивый макияж. Знаменитость накрасила глаза коричневыми тенями, сделала стрелки. Контур губ модница обвела насыщенным коричневым карандашом и накрасила их помадой того же цвета.

Итальянская модница – известная любительница украшений, поэтому довершила образ серебряными серьгами, многочисленными кольцами и браслетами на ноге.



Трендовый образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши



Трендовый образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши



Трендовый образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши