Как одеться на новогодний корпоратив: эксклюзивные советы от Андре Тана

Приближается период новогодних корпоративов, поэтому украинский дизайнер Андре Тан, как всегда, дал ценные советы своим поклонникам.

Андре Тан – дизайнер с многолетним опытом. Он хорошо знает, какие вещи смогут подчеркнуть вашу фигуру, а каких нарядов лучше избежать.

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На своей личной странице в инстаграме модельер на примерах показал, на что стоит сделать акцент в одежде.

"Блестящий дресс-код – хит сезона будущих корпоративов. При чем сиять могут как платья, так и строгие костюмы. Даю вам полную свободу: в тренде как платья мини, так и миди. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания. Выбор самых смелых – экстравагантные перья", – заявил Андре Тан.



Ценные советы относительно одежды на корпоратив от Андре Тана / Фото с инстаграма



Ценные советы относительно одежды на корпоратив от Андре Тана / Фото с инстаграма

В выборе аксессуаров обратите внимание на серьги "люстры" и объемные браслеты. По словам дизайнера, "браслеты в образе – настоящие горячие пирожки". Чтобы сделать образ полностью трендовым – наденьте перстни на все пальцы.



Ценные советы относительно одежды на корпоратив от Андре Тана / Фото с инстаграма

"Рекомендую воздержаться от платьев, обнажающих фигуру, где видно более 50% тела. Вашим коллегам не обязательно знать все родинки на вашем теле! Соблюдайте дресс-код компании. Другая крайность – прийти в рабочей повседневной одежде. Прежде всего сделайте праздник себе", – отметил модельер.



Ценные советы относительно одежды на корпоратив от Андре Тана / Фото с инстаграма

Андре Тан также не советует использовать мех в нарядах на корпоратив, не забываем. Еще одна частая ошибка – дополнить корпоративный образ ажурными колготками. Это довольно плохой тон, потому так лучше не делать.